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Війна з Росією: хроніка
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Морг Сватова на Луганщині переповнений тілам окупантів, у місті відчутний трупний запах, — Генштаб

30 липня, 2023 неділя
19:36
Війна з Росією окупанти

Генштаб повідомив, що втрати ворога зросли, тож окупанти не встигають вивозити тіла загиблих з моргів - так, у Сватовому, що на Луганщині, у місті відчутний трупний запах

Про це йдеться у вечірньому зведенні за 30 липня.

Зазначається, що тіла знаходяться у населеному пункті вже майже тиждень.

"На тлі успішних бойових дій Сил оборони України, значно збільшилась кількість втрат в підрозділах російських окупаційних військ, які фізично не встигають вивозити загиблих з місцевих моргів. Зокрема, в місті Сватове Луганської області, територія міського моргу переповнена тілами загиблих росіян. Їх вже майже тиждень окупанти не вивозять. Через це в місті відчутний нестерпний трупний запах", - йдеться у повідомленні.

У Старобільську ворог примусово перемістив частину цивільних до військових шпиталів

У місті Старобільськ загарбники примусово перемістили частину цивільного медичного персоналу із місцевих медзакладів до військових шпиталів для надання медичної допомоги пораненим окупантам.

Повідомляється, що місцеві жителі похилого віку скаржаться на відсутність можливості отримати хоч якесь лікування. 

ЗСУ завдали 7 авіаударів по районах скупчення ворога та знищили 4 розвідувальних дрони

Своєю чергою підрозділи ракетних військ і артилерії протягом доби уразили зенітно-ракетний комплекс противника, 8 артилерійських засобів на вогневих позиціях, 2 станції радіоелектронної боротьби, а також 2 райони зосередження особового складу окупантів.

За день росіяни завдали 4 ракетних та 34 авіаудари

Зокрема, ворог застосував 4 ударних дрони типу "Shahed-136”, усі було знищено. Також РФ здійснила 37 обстрілів з РСЗВ, є постраждалі серед цивільного населення, руйнувань зазнали житлові будинки. 

Протягом доби відбулось близько 20 бойових зіткнень.

На Волинському та Поліському напрямках оперативна обстановка без суттєвих змін, ознак формування наступальних угруповань не виявлено.

На інших напрямках ситуація така:

  • На Сіверському та Слобожанському напрямках противник здійснив мінометні та артилерійські обстріли понад 25 населених пунктів, зокрема, постраждали Бучки, Грем’яч Чернігівської області; Порохонь, Ситне Сумської області та Ветеринарне, Козача Лопань, Вовчанськ Харківської області.
  • На Куп’янському напрямку наші воїни стійко тримають оборону, успішно відбили атаки противника східніше Берестового Харківської області. Артилерійських і мінометних обстрілів противника зазнали Фиголівка, Новомлинськ, Западне, Кіндрашівка та Куп’янськ на Харківщині.
  • На Лиманському напрямку ворог завдав авіаційних ударів в районах Білогорівки Луганської області та Іванівки, Серебрянки і Спірного на Донеччині. Артилерійських обстрілів зазнали населені пункти Невське, Білогорівка Луганської області та Торське, Спірне, Берестове Донецької області.
  • На Бахмутському напрямку противник завдав авіаційних ударів в районах Кліщіївки, Білої Гори та Костянтинівки. Від ворожих артилерійських обстрілів постраждали понад 15 населених пунктів, серед них Оріхово-Василівка, Білокузьминівка, Григорівка, Іванівське, Кліщіївка та Костянтинівка Донецької області. 
  • На Авдіївському напрямку окупанти завдали авіаційного удару в районі Авдіївки. Артилерійських обстрілів зазнали понад 10 населених пунктів, зокрема Керамік, Авдіївка, Водяне та Карлівка  Донецької області.
  • На Мар’їнському напрямку сили оборони продовжують стримувати наступ російських військ в районі міста Мар’їнка та Побєди Донецької області. Противник здійснив обстріли понад 10 населених пунктів, серед них Красногорівка, Мар’їнка, Георгіївка, Гостре та Катеринівка.
  • На Шахтарському напрямку ворог завдав авіаційного удару в районі Старомайорського. Здійснив обстріли населених пунктів Благодатне, Вугледар та Пречистівка Донецької області.
  • На Запорізькому та Херсонському напрямках противник зосереджує основні зусилля на недопущенні подальшого просування наших військ. Завдав авіаційного удару в районі Зміївки Херсонської області. Артилерійських обстрілів зазнали понад 25 населених пунктів, серед них Левадне, Гуляйполе, Залізничне, Білогір’я та Кам’янське Запорізької області; Нікополь Дніпропетровської області; Берислав, Веселе, Антонівка, Берегове та Велетенське Херсонської області. Водночас Сили оборони України продовжують ведення наступальної операції на Мелітопольському та Бердянському напрямках, закріплюються на досягнутих рубежах.

За добу 29 липня російська армія завдала ударів по дев'яти областях України, унаслідок чого чотири людини загинули, 21 людина дістала поранення.

Луганщина
окуповані території
окупанти
Сватове
Старобільськ
ракетний удар
втрати окупантів
Контрнаступ ЗСУ
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