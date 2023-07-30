Інформацію про наслідки обстрілів оприлюднили о 09:00 в обласних військових адміністраціях.

Чернігівщина: за минулу добу зафіксували 16 обстрілів дев'яти населених пунктів регіону. Ворог бив з артилерії, мінометів, реактивних систем залпового вогню. Унаслідок обстрілів в населеному пункті Орликівка горіли чотири будівлі та господарчі споруди.

Сумщина: минулої доби російські терористи обстріляли заклад освіти у Сумах. Внаслідок удару одна людина загинула, ще щонайменше 17 отримали поранення. Також було обстріляно 16 населених пунктів у дев'яти громадах. Били з артилерії, ракет, реактивних систем залпового вогню, мінометів, гранатометів. Унаслідок обстрілів пошкоджено три приватні житлові будинки, дві господарчі споруди, лінію електропередачі.

Також уночі та вранці 30 липня було зафіксовано 14 ворожих обстрілів. Було завдано ударів по 12 населених пунктах п'ятьох громад. Постраждалих і руйнувань унаслідок обстрілів немає.

Дніпропетровщина: уночі ворог завдав чотирьох ударів по Нікопольщині, поцілив по Нікополю та двох громадах. Також на Криворізький район росіяни скерували два "шахеди", які збили українські захисники. Уламки ворожих дронів впали на територію приватної агрофірми, унаслідок чого зайнялася пожежа та було пошкоджене складське приміщення. Постраждалих унаслідок ворожої атаки немає.

Запорізька область: минулої доби росіяни здійснили 77 ударів по 20 населених пунктах регіону. Били з артилерії, застосовували безпілотники, авіацію. Надійшло 31 повідомлення про руйнування житлових будинків і об'єктів інфраструктури. Також унаслідок обстрілів загинули 32-річна жінка та 45-річний чоловік, 36-річна та 55-річна жінки отримали поранення.

Харківщина: минулої доби ворог бив з мінометів і артилерії по 12 населених пунктах регіону, постраждалих і руйнувань немає.

Луганщина: учора росіяни здійснили 105 обстрілів регіону. Під удар потрапили Невське та Білогорівка. Інформації про постраждалих і руйнування немає. Також ворог намагався атакувати поблизу Новоєгорівка, що на Сватівщині, а також поблизу Білогорівки, успіху не мав.

Донеччина: за минулу добу ворог завдав ударів по семи населених пунктах регіону, унаслідок чого було пошкоджено п'ять житлових будинків, приміщення ЦМЛ, дві господарчі споруди. Також загинула людина.

Миколаївщина: учора росіяни били з артилерії по Очакову та акваторії Очаківської громади, постраждалих немає. Українські захисники знищили на Миколаївщині ворожий розвідувальний дрон "Мерлін-ВР".

Херсонщина: минулої доби російська армія здійснила 69 обстрілів регіону, з них по місту Херсон - 11. Ворогу вдалося влучити в райони 28 населених пунктів, а також у територію заводу ДП "Палада" у Херсоні. Також унаслідок ворожих обстрілів дві людини дістали поранення.