Головна English Львів Таблоїд
ua ru en
Головна
English Львів Таблоїд
Війна з Росією: хроніка
Погляд
Головна Війна з Росією Сили оборони продовжують закріплюватися на досягнутих рубежах, на фронті відбулося 36 бойових зіткнень, - Генштаб

Сили оборони продовжують закріплюватися на досягнутих рубежах, на фронті відбулося 36 бойових зіткнень, - Генштаб

30 липня, 2023 неділя
07:16
Війна з Росією ЗСУ

Протягом доби 29 липня на Лиманському напрямку противник вів безрезультатні наступальні дії, а на Мелітопольському та Бердянському напрямках ЗСУ закріплюються на досягнутих рубежах. Загалом на фронті відбулося 36 бойових зіткнень

Про це йдеться у ранковому зведенні Генштабу ЗСУ.

Так, на Волинському та Поліському напрямках оперативна обстановка без суттєвих змін. Ознак формування наступальних угруповань ворога не виявлено.

На Сіверському та Слобожанському напрямках противник здійснив мінометні та артилерійські обстріли понад 20 населених пунктів. Серед них Миколаївка Чернігівської області; Стара Гута, Грабовське, Будівельне, Волфине Сумської області; Уди, Козача Лопань, Охрімівка, Огірцеве та Тихе Харківської області.

На Куп’янському напрямку артилерійських і мінометних обстрілів противника зазнали Тополі, Дворічна, Западне, Кислівка, Берестове, Кіндрашівка та Куп’янськ Харківської області.

На Лиманському напрямку ворог вів безуспішні наступальні дії в районах Новоєгорівки та Білогорівки Луганської області. Артилерійських обстрілів зазнали населені пункти Невське, Білогорівка Луганської області та Верхньокам’янське, Торське, Спірне, Роздолівка Донецької області.

На Бахмутському напрямку від ворожих артилерійських обстрілів постраждали понад 15 населених пунктів, серед них Оріхово-Василівка, Богданівка, Часів Яр, Іванівське, Біла Гора та Дружба.

На Авдіївському напрямку противник завдав авіаційного удару в районі Невельського. Артилерійських обстрілів зазнали понад 10 населених пунктів, зокрема Авдіївка, Сєверне, Первомайське, Карлівка, Новокалинове Донецької області.

На Мар’їнському напрямку сили оборони продовжують стримувати наступ російських військ в районі міста Мар’їнка. Противник завдав авіаційного удару в районі Красногорівки та здійснив обстріли понад 15 населених пунктів, серед них Красногорівка, Мар’їнка, Новомихайлівка, Георгіївка Донецької області.

На Шахтарському напрямку противник завдав авіаційних ударів в районах Макарівки і Старомайорського та обстріляв населені пункти Єлизаветівка, Одрадне, Благодатне, Макарівка, Рівнопіль, Старомайорське та Вільне Поле Донецької області.

На Запорізькому та Херсонському напрямках противник зосереджує основні зусилля на недопущенні подальшого просування наших військ. Ворог завдав авіаційних ударів в районах Малої Токмачки й Оріхова Запорізької області та Антонівки на Херсонщині.

Артилерійських обстрілів зазнали понад 30 населених пунктів, серед них Новодарівка, Мала Токмачка, Білогір’я, Малі Щербаки, Кам’янське Запорізької області; Золота Балка, Токарівка, Антонівка, Тягинка, Михайлівка Херсонської області. Водночас Сили оборони України продовжують ведення наступальної операції на Мелітопольському та Бердянському напрямках, закріплюються на досягнутих рубежах.

За добу окупанти завдали 8 ракетних та 33 авіаційних ударів по Україні

"Російська Федерація продовжує вести загарбницьку війну, не зважаючи на значні втрати. Противник продовжує вбивати мирне населення України, і надалі ігнорує закони та звичаї війни, використовує тактику терору", - наголосили у Генштабі.

Там зазначили, що сьогодні вночі Росія завдала чергового удару іранськими ударними БпЛА типу "Shahed" по Україні. Інформація щодо наслідків цієї терористичної атаки наразі уточнюється.

Також протягом минулої доби ворог завдав 8 ракетних, 33 авіаційних ударів та здійснив 53 обстріли з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. На жаль, є постраждалі серед цивільного населення, руйнувань зазнали житлові будинки. 

ЗСУ знищили 4 розвідувальних БпЛА та 9 разів вдарили по районах зосередження російських військових

Авіація сил оборони за минулу добу завдала 9 ударів по районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки противника. Також наші захисники знищили 4 розвідувальних БпЛА оперативно-тактичного рівня.

Підрозділи ракетних військ і артилерії протягом минулої доби уразили один артилерійський засіб на вогневій позиції, один склад боєприпасів, одну станцію радіоелектронної боротьби, а також один район зосередження особового складу противника.

  • Ввечері суботи, 29 липня, російські терористи обстріляли заклад освіти у Сумах. МВС повідомляє про щонайменше 1 загиблу людину та 5-х поранених цивільних.
Україна
Росія
російська армія
Луганщина
ЗСУ
Волинь
Херсонщина
Чернігівщина
Донеччина
окупанти
Мар’їнка
Авдіївка
Запорізька область
Бахмут
Харківщина
Військові новини
Шахтарськ
наступ ЗСУ
Контрнаступ ЗСУ
Читайте також:
Віталій Бала
Автор Віталій Бала
28 липня, 2023 п'ятниця
Горбунов так і не зрозумів, що українці — не хохли й не малороси
Путін
28 липня, 2023 п'ятниця
У РФ африканські лідери закликали Путіна припинити війну в Україні, - Reuters
Вибухи на військовому полігоні в Кіровському районі Криму, 19 липня 2023 р.
29 липня, 2023 субота
У Севастополі вибухнув склад боєприпасів
Київ
+16°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • USD 37.06
    Купівля 37.06
    Продаж 37.84
  • EUR
    Купівля 41.01
    Продаж 41.99
e-live
  • Актуальне
  • Важливе
2023, неділя
30 липня
06:56
У Росії заявили про нічну атаку дронів
У центрі Москви знову гучно: у Росії заявили про атаку дронів та роботу ППО
06:20
ISW пояснив, як у РФ змінюється підхід до висвітлення українського контрнаступу
01:28
Гвардійське
Окупанти посилюють пропагандистський вплив на молодь у Криму
00:33
Оновлено
Суми, російський обстріл, вибух, ракетний удар
Росія завдала ракетного удару по Сумах. Загинула людина. Знищено заклад освіти
2023, субота
29 липня
23:46
Міністр закордонних справ Королівства Саудівська Аравія
Без РФ, але з Індією та Бразилією. Саудівська Аравія хоче залучити 30 країн до перемовин щодо України, - Wall Street Journal
23:23
путін
Путін заявив, що не керує російськими військами
22:36
Центр національного спротиву
Росія посилює пошук партизанів і проукраїнських жителів на тимчасово окупованих територіях
22:31
Ексклюзив
путін пригожин
Путін намагається створити напруження поза межами українських кордонів, - експерт "Центру оборонних стратегій" Хара
22:00
Ексклюзив
Білий дім
Ні Трамп, ні Десантіс не підходять для атаки Байдена у виборчій кампанії, однак серед республіканців зростає рейтинг іншого кандидата, - Піонтковський
21:31
Оновлено
Колаборант Сальдо заявив про атаку ЗСУ залізницю між Кримом та Херсонщиною
ЗСУ обстріляли Чонгарський міст
21:27
Леся Гасиджак
"Свідомо перевищує свою потребу в їжі". Депутатка Безугла пояснила, чому проти Лесі Гасиджак на чолі Музею Голодомору
21:22
Віктор Циганков, Жирона, Ла Ліга чемпіонат Іспанії
Циганков забив гол і віддав асист за "Жирону" у матчі проти англійського клубу
21:16
монумент "Батьківщина-Мати"
Монумент "Батьківщина-мати" перейменують. Якою буде нова назва
20:56
ЗСУ
Маляр заявила про просування ЗСУ довкола Бахмута, на Бердянському і Маріупольському напрямках
20:53
Ексклюзив
Микола Княжицький
Під час війни неможливо провести вибори, які визнає світ, - Княжицький
20:47
Піротехніка, салюти, феєрверки
У Таїланді стався вибух на складі феєрверків: 9 людей загинули, щонайменше 115 поранених
20:35
Казань, Ураган
У Казані вирує ураган: зносить дахи, дерева та опори ЛЕП
20:04
Оновлено
Андрій Ярмоленко, "Динамо"
УПЛ: Результати та розклад усіх матчів 1-го туру чемпіонату України
20:01
OPINION
Юлія Бориско
Про моральну дилему на роздоріжжі вибору
19:48
Ексклюзив
Глен Грант
Найголовніше для України - утворити прогалину в обороні РФ, - британський полковник Грант
19:26
Ексклюзив
Андрій Піонтковський
Суровікіна може коли-небудь і випустять із в'язниці, а от Гіркіна приб'ють, - Піонтковський
19:14
депортація дітей з окупованих теріторій в Росію
Росіяни викрадають українських дітей, щоб знищити наступне покоління захисників України, - посол Британії
19:06
Ексклюзив
ЧВК Вагнер
Якщо вагнерівці збираються йти у Жешув, то там на них чекає сюрприз, - віцемаршалок Сенату Республіки Польща
19:05
Запоріжжя
Росіяни вдарили ракетою по Запоріжжю: двоє загиблих, одну людину поранено
19:03
ЗСУ
Протягом доби на ключових напрямках фронту відбулося 24 бойових зіткнення, - Генштаб ЗСУ
18:53
Протести у Франції
У Бангладеші відбулась сутичка між поліцією та прихильниками опозиції, які вимагали відставки прем'єр-міністерки
18:01
OPINION
Олег Карпюк
"Діалоги з совєтами" Вінценза: чутливий мікрокосм гуманіста
17:54
президент Колумбії Густаво Петро
Сина президента Колумбії затримали за підозрою у відмиванні грошей
17:34
ЗАЕС Запорізька атомна електростанція
П'ятий енергоблок на окупованій ЗАЕС перевели в холодний режим, - МАГАТЕ
17:33
Ексклюзив
Глен Грант
Звільнення Криму та Донецька змінить політику всередині РФ, - британський полковник Грант
17:33
долар євро валюта обмін
Курс валют на 29 липня: ціни на долар, євро, злотий
17:20
Ексклюзив
літак
Авіаційний експерт пояснив сьогоднішні ризики для цивільного авіасполучення з аеродромів, які розташовані поблизу західних кордонів України
16:55
Microsoft
Єврокомісія розпочала розслідування щодо роботи Microsoft
16:46
окупанти орки танк рф
27 проросійських громадян ФРН можуть брати участь у бойових діях в Україні, - ЗМІ
16:35
Ексклюзив
путін пригожин
Після заколоту Пригожина у Росії встановилося двовладдя, яке може призвести до мафіозної війни, - Піонтковський
16:25
Threads
Кількість користувачів Threads зменшилась більш ніж вдвічі
16:16
Володимир Зеленський
Хай кожна втрата Росії буде розплатою за її зло, - Зеленський
16:08
Огляд
Кадр з фільму "Оппенгеймер"
"Оппенгеймер": той, що не викинув ядерне яблуко
16:01
OPINION
Богдан Данилишин
Перебування за кордоном майже 3 млн українок може коштувати десятину довоєнного ВВП
16:00
Інтерв’ю
Лешек Генрик Бальцерович
Лешек Бальцерович: про важливість реформ, престиж та післявоєнну Україну
Більше новин
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", "Новини компаній", "Пресреліз", "PR", "Партнерський матеріал" публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected] Курси валют надані kurs.com.ua


  • © 2023 ESPRESO.TV