Морква по-корейськи: два рецепти смачної та корисної страви
Незвичайна, соковита та неймовірно ароматна морква по-корейськи — це легка та корисна страва, що завойовує серця своєю простотою та пікантністю смаку
Корейська морква швидко завоювала популярність у всьому світі. Інгредієнти, що використовуються для її приготування, можуть здатися звичайними, але правильна комбінація приправ та процес маринування перетворюють звичайну моркву в шедевр кулінарії.
У цій статті ми розкриємо всі секрети приготування моркви по-корейськи та поділимося двома цікавими рецептами, які дозволить вам відтворити цю страву вдома, додаючи унікальну нотку до будь-якого обіду чи вечері.
Морква по-корейськи. Класичний рецепт
Інгредієнти:
- морква – 1 кг
- оцет 9% - 5-6 ст. л.
- сіль – 2 ч. л.
- цукор – 6 ст. л.
- гірчиця – 1 ст. л.
- спеції (по 1 чайній ложці) - карі, перець чорний, чилі пластівці, паприка копчена, базилік сушений, часник сухий, сушений томат
- свіжий часник - 5-7 зубчиків
- соєвий соус - за смаком
- рослинна олія - 200 г
Морква по-корейськи. Рецепт приготування покроково:
- Моркву промиваємо та очищаємо. Нарізаємо довгими тонкими смужками за допомогою спеціальної терки або овочерізки.
- Якщо у вас не соковита морква, тоді краще занурити її на 30-40 секунд у киплячу воду. Завдяки цьому, морква не провариться, але зможе стати більш соковитою. Далі викладаємо на друшляк, щоб позбутися зайвої рідини.
- Додаємо до моркви всі спеції, сіль, гірчицю, соєвий соус, оцет, цукор. Одягніть одноразові рукавиці та добре все перемішайте руками.
- Наливаємо олію в каструлю та ставимо на невеликий вогонь, щойно вона почне злегка диміти, це означає, що олія вже достатньо нагрілась. Дуже обережно додаємо олію до моркви, перемішуємо все виделкою.
- Часник натираємо на дрібній терці та перекладаємо до моркви, знову перемішуємо виделкою.
- Готову моркву краще відправити на ніч в холодильник, щоб вона добре промаринувалась.
Готово!
Фото: Freepik
Найсмачніша морква по-корейськи з коріандром та буряком
Інгредієнти:
- морква – 375 г
- буряк – 375 г
- сіль - 1 ч. л.
- цукор - 2 ст. л.
- часник - 5-7 зубчиків
- олія рослинна - 100 мл
- оцет - 50 мл
- коріандр - 1 ч. л
- чорний мелений перець - 1 ч. л.
- кунжут – 2 ст. л. (за бажанням)
Корейська морква. Рецепт приготування покроково:
- Моркву та буряк промиваємо, очищаємо та нарізаємо довгими тонкими смужками за допомогою спеціальної терки або овочерізки.
- До моркви з буряком додаємо сіль, цукор, коріандр, чорний мелений перець, олію, оцет. Часник пропускаємо через прес і теж додаємо до страви. Якщо ви хочете додати кунжут, його потрібно попередньо просмажити на сухій сковороді до золотистого кольору.
- Перемішуємо страву руками в рукавицях. Далі перекладаємо у ємність, де будемо зберігати. Бажано дати моркві з буряком настоятися хоча б 4 години, тоді смак буде більш насиченим.
Смачного!
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