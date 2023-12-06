Морква по-корейськи: два рецепти смачної та корисної страви

Корейська морква швидко завоювала популярність у всьому світі. Інгредієнти, що використовуються для її приготування, можуть здатися звичайними, але правильна комбінація приправ та процес маринування перетворюють звичайну моркву в шедевр кулінарії.

У цій статті ми розкриємо всі секрети приготування моркви по-корейськи та поділимося двома цікавими рецептами, які дозволить вам відтворити цю страву вдома, додаючи унікальну нотку до будь-якого обіду чи вечері.

Морква по-корейськи. Класичний рецепт

Інгредієнти:

морква – 1 кг

оцет 9% - 5-6 ст. л.

сіль – 2 ч. л.

цукор – 6 ст. л.

гірчиця – 1 ст. л.

спеції (по 1 чайній ложці) - карі, перець чорний, чилі пластівці, паприка копчена, базилік сушений, часник сухий, сушений томат

свіжий часник - 5-7 зубчиків

соєвий соус - за смаком

рослинна олія - 200 г

Морква по-корейськи. Рецепт приготування покроково:

Моркву промиваємо та очищаємо. Нарізаємо довгими тонкими смужками за допомогою спеціальної терки або овочерізки. Якщо у вас не соковита морква, тоді краще занурити її на 30-40 секунд у киплячу воду. Завдяки цьому, морква не провариться, але зможе стати більш соковитою. Далі викладаємо на друшляк, щоб позбутися зайвої рідини. Додаємо до моркви всі спеції, сіль, гірчицю, соєвий соус, оцет, цукор. Одягніть одноразові рукавиці та добре все перемішайте руками. Наливаємо олію в каструлю та ставимо на невеликий вогонь, щойно вона почне злегка диміти, це означає, що олія вже достатньо нагрілась. Дуже обережно додаємо олію до моркви, перемішуємо все виделкою. Часник натираємо на дрібній терці та перекладаємо до моркви, знову перемішуємо виделкою. Готову моркву краще відправити на ніч в холодильник, щоб вона добре промаринувалась.

Готово!

Фото: Freepik

Найсмачніша морква по-корейськи з коріандром та буряком

Інгредієнти:

морква – 375 г

буряк – 375 г

сіль - 1 ч. л.

цукор - 2 ст. л.

часник - 5-7 зубчиків

олія рослинна - 100 мл

оцет - 50 мл

коріандр - 1 ч. л

чорний мелений перець - 1 ч. л.

кунжут – 2 ст. л. (за бажанням)

Корейська морква. Рецепт приготування покроково:

Моркву та буряк промиваємо, очищаємо та нарізаємо довгими тонкими смужками за допомогою спеціальної терки або овочерізки. До моркви з буряком додаємо сіль, цукор, коріандр, чорний мелений перець, олію, оцет. Часник пропускаємо через прес і теж додаємо до страви. Якщо ви хочете додати кунжут, його потрібно попередньо просмажити на сухій сковороді до золотистого кольору. Перемішуємо страву руками в рукавицях. Далі перекладаємо у ємність, де будемо зберігати. Бажано дати м оркві з буряком настоятися хоча б 4 години, тоді смак буде більш насиченим.

Смачного!