Морпіхи знищили 32 окупантів, танк і сховище з боєприпасами

Про це у фейсбуці повідомляє Командування морської піхоти.

"Військовослужбовці військових частин та підрозділів Командування морської піхоти ВМС ЗСУ у складі угруповань продовжують давати гідну відсіч агресору. Артилерійські військові частини та підрозділи ВМС наносили вогневе ураження по російських окупантах", - пише Командування.

З 16 по 22 грудня морські піхотинці знищили 32 окупантів, 1 танк, міномет та сховище з боєприпасами.

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