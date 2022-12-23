Морпіхи знищили 32 окупантів, танк і сховище з боєприпасами
З 16 по 22 грудня морські піхотинці ліквідували 32 російських окупантів
Про це у фейсбуці повідомляє Командування морської піхоти.
"Військовослужбовці військових частин та підрозділів Командування морської піхоти ВМС ЗСУ у складі угруповань продовжують давати гідну відсіч агресору. Артилерійські військові частини та підрозділи ВМС наносили вогневе ураження по російських окупантах", - пише Командування.
З 16 по 22 грудня морські піхотинці знищили 32 окупантів, 1 танк, міномет та сховище з боєприпасами.
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