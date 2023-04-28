Морпіхи знищили за тиждень майже 150 росіян, 4 артсистеми та 2 сховища з російськими боєприпасами

Про це повідомляє офіційний фейсбук Командування морської піхоти.

"Військовослужбовці військових частин та підрозділів Командування морської піхоти Військово-Морських сил ЗСУ у складі угруповань продовжують давати гідну відсіч агресору. Артилерійські військові частини та підрозділи ВМС завдавали вогневе ураження по російських окупантах", - пишуть морські піхотинці.

У період з 20 по 27 квітня морпіхи ліквідували 141 окупанта. Завдали РФ втрат у вигляді: 2 танки, бойова броньована машина, 2 автівки, 4 артилерійські системи, інженерна техніка, спостережний пост та 2 сховища з боєприпасами.