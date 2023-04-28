Морпіхи знищили за тиждень майже 150 росіян, 4 артсистеми та 2 сховища з російськими боєприпасами
Українські морські піхотинці продовжують ліквідовувати російських окупантів, які воюють проти нашої країни
Про це повідомляє офіційний фейсбук Командування морської піхоти.
"Військовослужбовці військових частин та підрозділів Командування морської піхоти Військово-Морських сил ЗСУ у складі угруповань продовжують давати гідну відсіч агресору. Артилерійські військові частини та підрозділи ВМС завдавали вогневе ураження по російських окупантах", - пишуть морські піхотинці.
У період з 20 по 27 квітня морпіхи ліквідували 141 окупанта. Завдали РФ втрат у вигляді: 2 танки, бойова броньована машина, 2 автівки, 4 артилерійські системи, інженерна техніка, спостережний пост та 2 сховища з боєприпасами.
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