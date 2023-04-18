Про це йдеться в повідомленні у фейсбуці UAnimals.

"Учора, 17 квітня, блогерка під ніком st.makeeva.family опублікувала в тік-ток відео з готельного номера Nemo Hotel Resort&SPA. На відео видно, що в готельному номері є морські котики, яких, імовірно, надали з дельфінарію для фотосесії", - йдеться в заяві.

Всеукраїнський гуманістичний рух, який бореться за права тварин, отримав повідомлення із проханням запобігти знущанню.

"Ми вважаємо таку ситуацію неприпустимою, тож одразу подали заяву до поліції за частиною 12 статті 25 закону України, яка забороняє надавати фотопослуги з дикими тваринами поза межами зоопарків, цирків та дельфінаріїв", - наголошують в UAnimals.

Відео та фото зроблені в готельному номері Nemo Hotel Resort&SPA, не у дельфінарії. Ймовірно, такі послуги з дикими тваринами надають мешканцям, що є "негуманним та незаконним": "Така поведінка блогерів та керівництва готельного комплексу Nemo є жорстоким поводженням із тваринами та пропагандою експлуатації".

Повідомляється, що ця історія вчергове показує, що тварини для дельфінаріїв лише інструмент заробітку.

В етері Телеканалу Київ завідувач океанаріума Nemo Станіслав Дузь заявив, що інформація про експлуатацію морських тварин є маніпуляцією.

"Щодня у супроводі свого тренера морські котики, які є елементом збагачення середовища, прогулюються не лише по дельфінарію, але й по прилеглій території, зокрема, готелю Nemo. Це випадок, що тренер, який був зі своїм улюбленцем у готелі, щоразу намагаючись підібрати новий маршрут, що підвищує інтерес тварини, посилює емоційне тло. Прямуючи одним з маршрутів, вони зустріли блогерів, з якими познайомились кілька днів тому. Раптом виникла думка зняти щось цікаве. Вони цю думку не вдосконалили, а зробили так, як їм спало на думку. Увесь негатив, що ми маємо, я вважаю маніпуляцією простими фактами. Ніхто не знущається з тварин. Це цілком нормальна для них поведінка", - каже завідувач комплексу.

Відомо, що це блогери Анастасія Макеєва та Олег Машуков.

Машуков у інстаграмі назвав ситуацію фейком і згодом перепросив: "Я така людина, яка не знущається з тварин й не хоче нічого поганого зробити. З моєї точки зору було неправильно викладати відео з тваринками і є як і нормальні люди, є і не дуже".