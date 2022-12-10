Морські піхотинці ліквідували 80 окупантів. Знищено 5 РСЗВ, 4 безпілотники, ЗРК і сховище з боєприпасами
У період з 2 по 8 грудня морські піхотинці ліквідували на полі бою 80 російських окупантів і знищили 4 безпілотники
Про це Командування морської піхоти повідомило у фейсбуці.
За 2-8 грудня РФ втратила у бою з морськими піхотинцями 80 окупантів. Знищено 2 танки, 5 одиниць РСЗВ, 8 мінометів, 2 БМП, 1 САУ, 6 одиниць причіпної артилерії, вантажівку, 1 ЗРК, 4 безпілотники.
Українська артилерія також знищила 1 сховище з боєприпасами росіян.
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