Морські піхотинці ліквідували 80 окупантів. Знищено 5 РСЗВ, 4 безпілотники, ЗРК і сховище з боєприпасами

Про це Командування морської піхоти повідомило у фейсбуці.

За 2-8 грудня РФ втратила у бою з морськими піхотинцями 80 окупантів. Знищено 2 танки, 5 одиниць РСЗВ, 8 мінометів, 2 БМП, 1 САУ, 6 одиниць причіпної артилерії, вантажівку, 1 ЗРК, 4 безпілотники.

Українська артилерія також знищила 1 сховище з боєприпасами росіян.

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