Морські піхотинці за тиждень ліквідували 82 окупантів, знищили 37 одиниць причіпної артилерії та сховище з боєприпасами
З 29 грудня по 5 січня морські піхотинці ліквідували якнайменше 82 російських окупантів і знищили 1 склад з боєприпасами
Про це повідомляє офіційний фейсбук Командування морської піхоти.
"Військовослужбовці військових частин та підрозділів Командування морської піхоти Військово-Морських Сил ЗСУ у складі угруповань продовжують давати гідну відсіч агресору. Артилерійські військові частини та підрозділи ВМС завдавали вогневе ураження по російських окупантах", - пишуть морські піхотинці.
У період з 29 грудня по 5 січня морпіхи ліквідували 82 окупантів. Завдали РФ втрат у вигляді: 3 МТЛБ, 37 одиниць причіпної артилерії, 3 міномети й 1 сховище з боєприпасами.
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