Моряки ВМС Великобританії завітали до українських полярників та висловили їм підтримку
Моряки Королівського флоту показали свою підтримку та солідарність з народом України, завітавши в гості на українську станцію імені Володимира Вернадського.
Про це повідомляє сайт Royalnavy, інформує Еспресо.TV
Десант криголаму Protector, разом із моряками та королівськими морськими піхотинцями – доставили вченим свіжу їжу, переконалися, що вони здорові, і запевнили їх у підтримці Великобританії для їхньої нації.
Британці зазначають, що під час розмови зі співробітників станції дізнались, що сім’ї українських дослідників потрапили під обстріл, у Харкові та Києві.
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