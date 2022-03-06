Моряки ВМС Великобританії завітали до українських полярників та висловили їм підтримку

Про це повідомляє сайт Royalnavy, інформує Еспресо.TV

Десант криголаму Protector, разом із моряками та королівськими морськими піхотинцями – доставили вченим свіжу їжу, переконалися, що вони здорові, і запевнили їх у підтримці Великобританії для їхньої нації.

Британці зазначають, що під час розмови зі співробітників станції дізнались, що сім’ї українських дослідників потрапили під обстріл, у Харкові та Києві.

Слідкуйте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb