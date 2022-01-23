Москва готує в Україні державний переворот. Довго воювати для неї задорого, - CNN
Аби зменшити час нової військової кампанії проти України та, як наслідок, скоротити витрати на неї, керівництво РФ розглядає варіант поєднання інтервенції з переворотом у Києві
Таку інформацію з посиланням на власне джерело, обізнане з останніми даними розвідок США і Британії, розповсюджує CNN.
Йдеться про намір Росії "встановити дружній уряд в Україні".
"Так, ми бачили розвідувальні дані про те, що Росія шукає способи мінімізувати тривалу затяжну війну. Це включає такі речі, як створення дружнього уряду та використання його шпигунських агентств для розпалювання невдоволення (всередині України - ред.)", - сказало джерело CNN.
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Інше джерело телеканалу повідомило, що у Вашингтоні з цього приводу наразі мають "таку ж інформацію", що й Лондоні.
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