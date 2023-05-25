Москва та Мінськ підписали документ про розміщення ядерної зброї в Білорусі

Про це повідомляє Reuters.

У Мінську відбулася двостороння зустріч Міністра оборони Білорусі генерал-лейтенанта Віктора Хреніна та Міністра оборони Росії генерала армії Сергія Шойгу.

25 травня Росія і Білорусь підписали документ про розміщення тактичної ядерної зброї РФ в Білорусі.

Під час зустрічі Міністр оборони Республіки Білорусь заявив, що Білорусь зацікавлена в подальшому розвитку стратегічних відносин з РФ у військовій сфері.

Також російські ЗМІ повідомили, що міністр оборони Росії Сергій Шойгу заявив, що Захід веде неоголошену війну проти Росії та Білорусі.

Росія та Білорусь, які є близькими союзниками у війні проти України. Ще на початку цього року вони домовилися розмістити частину тактичного ядерного арсеналу Москви в Білорусі.

25 березня президент РФ Володимир Путін сказав, що до 1 липня в Білорусі добудують сховище для російської тактичної ядерної зброї.

31 березня самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко заявив про готовність прийняти від Росії і стратегічну ядерну зброю, якщо в цьому буде потреба.

23 квітня офіційні джерела міністерства оборони Республіки Білорусь розповіли як проходить підготовка до розміщення на території країни різних видів російського ядерного озброєння





