Москва та Мінськ підписали документ про розміщення ядерної зброї в Білорусі
Міністри оборони Росії та Білорусі підписали документ про розміщення російської тактичної ядерної зброї у Білорусі
Про це повідомляє Reuters.
У Мінську відбулася двостороння зустріч Міністра оборони Білорусі генерал-лейтенанта Віктора Хреніна та Міністра оборони Росії генерала армії Сергія Шойгу.
25 травня Росія і Білорусь підписали документ про розміщення тактичної ядерної зброї РФ в Білорусі.
Під час зустрічі Міністр оборони Республіки Білорусь заявив, що Білорусь зацікавлена в подальшому розвитку стратегічних відносин з РФ у військовій сфері.
Також російські ЗМІ повідомили, що міністр оборони Росії Сергій Шойгу заявив, що Захід веде неоголошену війну проти Росії та Білорусі.
Росія та Білорусь, які є близькими союзниками у війні проти України. Ще на початку цього року вони домовилися розмістити частину тактичного ядерного арсеналу Москви в Білорусі.
- 25 березня президент РФ Володимир Путін сказав, що до 1 липня в Білорусі добудують сховище для російської тактичної ядерної зброї.
- 31 березня самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко заявив про готовність прийняти від Росії і стратегічну ядерну зброю, якщо в цьому буде потреба.
- 23 квітня офіційні джерела міністерства оборони Республіки Білорусь розповіли як проходить підготовка до розміщення на території країни різних видів російського ядерного озброєння
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
37.11
Купівля 37.11Продаж 37.63
-
EUR
Купівля 40.04Продаж 40.86
- Актуальне
- Важливе