Росія виснажує ракетами нашу ППО. Масовано виробляє свої. Тут варто передати привіт всім спікерам влади з їх "вистачить на 3-4 масовані обстріли".

Нині, схоже, паузи в обстрілах не буде.

Маю надію, що фото сьогоднішнього Києва у вогні скоротять паузу і в західних країнах щодо ухвалення рішень про допомогу Україні. Зброєю і боєприпасами.

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Бо інакше такі фото за рік другий цілком можна буде побачити в Варшаві, Ризі, Таллінні та інших нині ошатних новорічно вбраних столицях.

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Про автора. Вікторія Сюмар, журналістка, медіаекспертка.

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