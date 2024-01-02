Москва виснажує нашу ППО перед морозами
Уже в пʼятницю, 5 січня, у Києві мінус 13… Мінімум тиждень морозів. Ворог це добре знає
Росія виснажує ракетами нашу ППО. Масовано виробляє свої. Тут варто передати привіт всім спікерам влади з їх "вистачить на 3-4 масовані обстріли".
Нині, схоже, паузи в обстрілах не буде.
Маю надію, що фото сьогоднішнього Києва у вогні скоротять паузу і в західних країнах щодо ухвалення рішень про допомогу Україні. Зброєю і боєприпасами.
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Бо інакше такі фото за рік другий цілком можна буде побачити в Варшаві, Ризі, Таллінні та інших нині ошатних новорічно вбраних столицях.
Про автора. Вікторія Сюмар, журналістка, медіаекспертка.
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