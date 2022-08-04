Про це повідомляє Медуза.

Нову методичку підготували до 1 серпня — цього дня в 1914 році Німеччина оголосила війну Російській імперії. При цьому автори документа проводять паралелі "спецоперації" в Україні з Першою світовою війною.

Російським ЗМІ рекомендують подавати інформацію про війну проти України так, що Москву нібито втягнули в протистояння країнами Заходу, які регулярно починають війни через "колоніальні претензії". Росія ж змушена захищати "братні народи", "своїх не кидає" і "захищає пригноблених". Як у 1914 році, "заступившись" за Сербію.

Війна проти України в цій методичці подається як "сучасна українська криза", а її причини пов'язують з Євромайданом і війною на Донбасі. Пропагандистам рекомендують регулярно нагадувати, що російськомовні громадяни України нібито "не погодилися з переворотом і перспективою жити у ворожій до росіян українській державі".

Рекомендують наголошувати на ролі Заходу, який після 2014 року нібито вирішив фінансувати русофобію в Україні. А роль Росії нібито виняткова мирна, і невдалі спроби погасити конфлікт "змусили" її почати так звану "спеціальну військову операцію".

Також в методичці для провладних ЗМІ є глава, присвячена "втручанню Заходу" у внутрішні справи Росії. І пропагандистам радять порівнювати це з тим, як на початку XX століття Німеччина підтримувала більшовиків.

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Захід діє проти Росії схожими методами, фінансуючи опозицію, протести й антиросійські ЗМІ. А проти війни виступають тільки організації, ЗМІ та журналісти, які отримують іноземне фінансування.

У висновку методички йдеться про те, що в найближчому майбутньому у світі посилюватиметься "антиамериканський тренд". Тобто США не зможуть знайти не тільки військових союзників, але і торгових партнерів серйозного рівня.

За словами джерел "Медузи", близьких до Кремля, такі методички укладають в кремлівському Експертному інституті соціальних досліджень. Безпосередньо роботу курує депутат Держдуми від "Єдиної Росії" Олег Матвейчев.