Невидимка-мільярдерка. Фонд Навального знайшов щоденник колишньої дружини Путіна
Команда російського опозиціонера Олексія Навального оприлюднила нове розслідування про долю та статки Людмили Путіної
Про це розслідувачі розповіли у відео, оприлюдненому на YouTube.
"Людмила Путіна була невидимкою: її посилено ховали від нас, не давали їй самостійно сказати жодного слова. Її не бачили на публіці роками, а зараз і зовсім забули. Де зараз мати двох путінських дочок? Що з нею сталося після розлучення?", – окреслили своє завдання журналісти.
Людмила Путіна з 2000-х займалася так званим Центром розвитку російської мови, який був створений під неї.
Мерія Москви та Управління справами президента передали цьому Центру у власність ділянку землі та дореволюційний маєток по вулиці Воздвиженка, 9 у центрі Москви. У ньому зробили ремонт, надбудувавши два поверхи, і перейменували на Центр розвитку міжособистісних комунікацій.
Зараз ним керує новий чоловік Путіної Артур Очеретний з яким вона перебуває у шлюбі з 2015 року.
Формально Людмила не має стосунку до Центру і жодних формальних посад у неї немає. Усі дозволи на реконструкцію Центру і його фінансування виділялися саме Очеретному, який з 2003 року займався "організацією заходів і свят", а у 2010 році став директором Центру розвитку міжособистісних комунікацій.
"Центр здає будинок в оренду особистій фірмі Людмили "Меридіан", а той уже здає її в суборенду ВТБ, Сбєру (Сбербанку. - Ред.) і комерційним фірмам. Фактично весь прибуток осідає у Людмили, за оренду вона платить у рази менше, ніж отримує від суборенди. На оренді на рік фірма Людмили заробляє понад 250 млн рублів, з яких ВТБ і Сбєр дають понад 150 млн", — йдеться у розслідуванні.
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Фактично колишній дружині Путіна віддали для збагачення маєток та земельну ділянку у центрі Москви приблизною вартістю 10 млрд рублів.
"Також Центр отримує державне фінансування. Три найбільші спонсори: мерія Москви, Газпромбанк і "Сєвєрсталь" близького до Путіна олігарха Олексія Мордашова…. Всього за три роки від мерії Центр отримав 175 млн рублів, від Газпромбанку — 140 млн і від "Сєвєрсталі" — 100 млн. Ці гроші теж осідають у кишені у компанії Людмили: Центр дає позику фірмі "Меридіан", "Меридіан" відразу — Людмилі", — додають розслідувачі.
Тож фірма "Меридіан" платить Путіній мільйони рублів "зарплати" і "премій". За два роки колишня дружина Путіна заробила 232 млн рублів (близько $2 млн).
До слова, ані Очеретний, ані колишня дружини Путіна, які володіють майном у Європі (зокрема віллою у Франції), не потрапили під санкції ЄС через війну Росії проти України.
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