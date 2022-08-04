Теоретично спецслужби США здатні знищити Путіна так само, як ліквідували лідера "Аль-Каїди" Аймана аз-Завахірі, - Ягун
Генерал-майор запасу СБУ Віктор Ягун розповів, що теоретично спецслужби Сполучених Штатів Америки здатні ліквідувати президента Росії Володимира Путіна так само, як лідера "Аль-Каїди" Аймана аз-Завахірі
Заступник голови Служби безпеки України 2014-2015 рр поділився деталями в програмі "Вердикт з Сергієм Руденком" на телеканалі "Еспресо".
"Теоретично американські спецслужби здатні вчинити з Путіним так само, як із лідером "Аль-Каїди" Айманом аз-Завахірі. Але треба розуміти, що та система ППО, яка захищає Путіна, а також переносні ЗРК і система радарів - можуть зашкодити ліквідації цього терориста", - зазначив Ягун.
Експерт додав, що операція з ліквідації лідера "Аль-Каїди" Аймана аз-Завахірі підтверджує безмежні можливості спецслужб США.
"Представники спецслужб США розповіли, що стежили за аз-Завахірі в Кабулі багато днів, вивчили його графік і знали звички. А також використали ракети, які були оснащені не вибухівкою, а спеціальними лезами для ліквідації терориста. Ця унікальна спецоперація, яка тривала не один день, підтверджує, що можливості американських спецслужб наразі фактично безмежні", - зауважив Віктор Ягун.
- 2 серпня видання Associated Press повідомило, що США ліквідували в Афганістані ватажка "Аль-Каїди" Аймана аз-Завахірі. Того ж дня президент Байден підтвердив ліквідацію лідера "Аль-Каїди".
- 3 серпня координатор Ради національної безпеки США зі стратегічних комунікацій Джон Кірбі заявив, що Білий дім після ліквідації лідера "Аль-Каїди" готовий вдарити по терористах в інших країнах.
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