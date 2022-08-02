З відповідною заявою виступив у прямому відеозверненні президент США Джо Байден, інформує Associated Press.

"У суботу за моїм наказом Сполучені Штати провели успішний авіаудар у Кабулі, Афганістан, вбивши еміра Аль-Каїди Аймана аз-Завахірі», - заявив глава Білого дому.

Він уточнив, що під час операції жертв серед цивільного населення не було.

"Люди в усьому світі вже можуть не боятися цього лихого, сповненого рішучості вбивці", - наголосив президент США.

Байден зазначив, що Сполучені Штати продемонстрували рішучість і спроможність захищати людей від загроз такого рівня.

"Він ніколи більше не дозволить Афганістану стати притулком для терористів", — сказав Байден у зверненні з Білого дому, офіційно оголосивши про операцію.

За його словами, співробітники розвідки США вистежили аз-Завахірі до будинку в центрі Кабула, де він переховувався зі своєю сім'єю.

Відзначимо, що попередньо про операцію в Афганістані повідомляли західні медіа, з посиланням на джерела у Білому домі. Вони ж анонсували й заяву Байдена з цього приводу.

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