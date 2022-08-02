Байден підтвердив ліквідацію лідера "Аль-Каїди" Аймана аз-Завахірі
Сполучені Штати провели в Афганістані успішну антитерористичну операцію із застосуванням бойового безпілотника, ліквідувавши лідера "Аль-Каїди" Аймана аз-Завахірі
З відповідною заявою виступив у прямому відеозверненні президент США Джо Байден, інформує Associated Press.
"У суботу за моїм наказом Сполучені Штати провели успішний авіаудар у Кабулі, Афганістан, вбивши еміра Аль-Каїди Аймана аз-Завахірі», - заявив глава Білого дому.
Він уточнив, що під час операції жертв серед цивільного населення не було.
"Люди в усьому світі вже можуть не боятися цього лихого, сповненого рішучості вбивці", - наголосив президент США.
Байден зазначив, що Сполучені Штати продемонстрували рішучість і спроможність захищати людей від загроз такого рівня.
"Він ніколи більше не дозволить Афганістану стати притулком для терористів", — сказав Байден у зверненні з Білого дому, офіційно оголосивши про операцію.
За його словами, співробітники розвідки США вистежили аз-Завахірі до будинку в центрі Кабула, де він переховувався зі своєю сім'єю.
- Відзначимо, що попередньо про операцію в Афганістані повідомляли західні медіа, з посиланням на джерела у Білому домі. Вони ж анонсували й заяву Байдена з цього приводу.
Стежте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
39.21
Купівля 39.21Продаж 40.39
-
EUR
Купівля 39.5Продаж 41.04
- Актуальне
- Важливе