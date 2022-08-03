Про це повідомляє офіційний youtube-канал CBS News.

За словами Кірбі, якщо буде необхідність, то президент США Джо Байден може провести ліквідацію будь-якого терористичного угруповання.

"Цей удар продемонстрував, наскільки серйозні у нас можливості, наскільки серйозно ми готові захищати наші інтереси. Якщо ми знову помітимо загрозу Америці з боку "Аль-Каїди" або будь-якого терористичного угруповання, президент залишає за собою право вжити подібних заходів знову", - заявив координатор Ради національної безпеки США зі стратегічних комунікацій Джон Кірбі.

Кірбі також зазначив, що тероризм становить загрозу не тільки американцям, а й іншим країнам.

2 серпня стало відомо, що Сполучені Штати провели в Афганістані успішну антитерористичну операцію із застосуванням бойового безпілотника, ліквідувавши лідера "Аль-Каїди" Аймана аз-Завахірі.

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