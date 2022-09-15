Про це повідомляють у Чернівецькій обласній військовій адміністрації.

"Маємо розроблений проєкт відновлення "FAST RECOVERY PLAN". До нього наразі включено понад 6,5 тисячі об’єктів, які потрібно відновити максимально швидко, враховуючи настання холодів. Адже 95% плану — житлові будинки", — зазначив заступник начальника Чернігівської ОВА Дмитро Іванов.

Також Париж виділить 250 тисяч євро на закупівлю п'яти генераторів і двох котлів. Генератори слугуватимуть потребам критичної інфраструктури області, а також соціальній та медичній сферам.

Крім того, Франція передасть тисячу ноутбуків для дітей Чернігівській області та направить 50 тисяч євро для роботи над психологічним станом дітей та їх сімей.

Нагадаємо, Франція в ООН заявила, що Україна навряд поверне собі окуповані території

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