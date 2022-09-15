Мости, генератори і ноутбуки для школярів: Франція передасть Україні необхідну допомогу
Завдяки підтримці французьких партнерів на Чернігівщину мають надійти 6 мостів, що значно покращать наявну логістику. Крім того, французька сторона допомагає із забезпеченням альтернативних джерел живлення.
Про це повідомляють у Чернівецькій обласній військовій адміністрації.
"Маємо розроблений проєкт відновлення "FAST RECOVERY PLAN". До нього наразі включено понад 6,5 тисячі об’єктів, які потрібно відновити максимально швидко, враховуючи настання холодів. Адже 95% плану — житлові будинки", — зазначив заступник начальника Чернігівської ОВА Дмитро Іванов.
Також Париж виділить 250 тисяч євро на закупівлю п'яти генераторів і двох котлів. Генератори слугуватимуть потребам критичної інфраструктури області, а також соціальній та медичній сферам.
Крім того, Франція передасть тисячу ноутбуків для дітей Чернігівській області та направить 50 тисяч євро для роботи над психологічним станом дітей та їх сімей.
- Нагадаємо, Франція в ООН заявила, що Україна навряд поверне собі окуповані території
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