Моторошний Роналду, зомбі-фанати та вилупкуватий Мессі: користувачі у мережі критикують нову відеогру про футбол. Фотодобірка

Про це повідомляє Еспресо.TV.



На днях у світ вийшов реліз нової відеогри від компанії Konami - eFootball 2022. Це ребрендинг знаменитої серії ігор PES, яка славилась своєю якістю графіки та реалістичністю.



eFootball зовсім не схожий на свого попередника. Користувачі, які придбали гру, скаржаться на численні помилки у "модельках" футболістів, а також на "баги", які постійно виникають в матчах.



Фанати вже прозвали eFootball 2022 найгіршим симулятором футболу в історії. На сервісі Steam гра отримала лише 9% позитивних відгуків. Що є історично низькою оцінкою, яка б'є всі антирекорди.



Добірка смішних скріншотів та відео з мережі:





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Відео "багів" у eFootball:

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