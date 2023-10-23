Денис Казанський викопав пару відео з російських помийок, де їхні балакуни констатують сумні для них факти: на "визволених" територіях більша частина мешканців хочуть навчати дітей українською мовою. Дебілкуватий Алєжка Царьов на сміттєпроводі Pravda.ru розтолковує, що просто там маленькі містечка, всі один одного знають і не хочуть засмучувати вчителів української мови, котрі там живуть. Ну, він ідіот — це давно ясно.

Але ще два дебіли з українськими прізвищами не крутійствують, як Царьов, а говорять прямо: там, виявляться, живуть не рускі люди, а українці, які хочуть вивчати рідну мову. У них питання: а де взяти вчителів? І говорять про те, що треба посилити денаціфікацію. Це не цитата, але суть передано правильно. А як можна денацифікувати народ, який не хоче рускій мір, — ми всі чудово знаємо. Просто знищити.

Ще раніше я спостерігав аналогічне у нинішнього страждальця від кремля Ігоря Гіркіна (псевдо Стрєлков). У нього сидів вояк у чині полковника з прізвищем Квачков, на пиці в нього теж було написано, що він зворотно обдарований. І вони вдвох розмірковували, що в Україні живуть руцкіє люді, но зазомбірованниє, каториє разгаварівают на украінськом язикє, і счітающіє сєбя украінцами. І с етім нада што-та дєлать.

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Ще згадалося. "Асвабадітєлі", коли вдиралися на наші території, то одним з перших їхніх діянь було повісити стенд з Пушкіним і гаслом про те, що це руская зємля, або как вєлік і магуч руцкій язик.

Отож, коли почуєте наших рагулів від руцкого міра типу Арестовича чи Снєжанки Єгоровай про какую разніцу, то згадайте вищенаведені факти.

Загалом спостерігаю процес: зараз навіть ті, хто до недавнього часу вживав лише російську, повертаються до мови своїх предків. Новонавернені стають такими агресивними бійцями за мову, що Бандера крутиться в труні від заздрощів. Хочу вірити, що вони, крім формального переходу, ще й знання якісь отримають. Бо перейти — перейшли, але зустрічаю пости, мовляв, хто це такий? А мова про відомого письменника.

Отож, мовою треба не лише цвірінькати, а ще й знати дещо з української літератури. І не лише з неї.

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Про автора. Юрій Луканов — журналіст, медіаексперт, письменник.

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