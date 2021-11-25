МОЗ Грузії: Здоров'я Саакашвілі покращилося, він не потребує лікування за кордоном

Про це повідомляє Грузія Online.



Тікарідзе наголосила, що стан здоров'я Міхеїла Саакашвілі став кращим.



"Стан Міхеїла Саакашвілі задовільний. Я не бачу ніякої необхідності в тому, щоб пацієнт продовжував лікування за кордоном", - сказала вона.



За її словами, діагнози лікарів часто відрізняються, і є медики, які роблять висновки, без огляду пацієнта.



"У цього пацієнта є кілька лікарів, які керують ним безпосередньо у його ліжка, і для мене набагато компетентнішою буде оцінка тих лікарів, які безпосередньо залучені в цей процес, а не тих, які жодного разу не бачили пацієнта", - повідомила Тікарідзе.

19 листопада повідомлялося, що експрезидент Грузії Міхеїл Саакашвілі погодився припинити голодування та переїхати у військовий госпіталь міста Горі.

20 листопада Міхеїл Саакашвілі припинив голодування після переведення з тюремної лікарні до військового шпиталю.

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