МОЗ Грузії: Здоров'я Саакашвілі покращилося, він не потребує лікування за кордоном
Очільниця МОЗ Грузії Катерина Тікарідзе заявила, що експрезидент Міхеїл Саакашвілі не потребує лікування за кордоном
Про це повідомляє Грузія Online.
Тікарідзе наголосила, що стан здоров'я Міхеїла Саакашвілі став кращим.
"Стан Міхеїла Саакашвілі задовільний. Я не бачу ніякої необхідності в тому, щоб пацієнт продовжував лікування за кордоном", - сказала вона.
За її словами, діагнози лікарів часто відрізняються, і є медики, які роблять висновки, без огляду пацієнта.
"У цього пацієнта є кілька лікарів, які керують ним безпосередньо у його ліжка, і для мене набагато компетентнішою буде оцінка тих лікарів, які безпосередньо залучені в цей процес, а не тих, які жодного разу не бачили пацієнта", - повідомила Тікарідзе.
- 19 листопада повідомлялося, що експрезидент Грузії Міхеїл Саакашвілі погодився припинити голодування та переїхати у військовий госпіталь міста Горі.
- 20 листопада Міхеїл Саакашвілі припинив голодування після переведення з тюремної лікарні до військового шпиталю.
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