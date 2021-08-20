МОЗ оголосив конкурс для шкіл із вакцинованими працівниками: серед призів - комп'ютерна техніка і гарнітура

Про це у Facebook повідомила пресслужба Міністерства охорони здоров'я.



Згідно з повідомленням, школи, у яких вакциновано 80% працівників, можуть податися на конкурс "Вакциновані й відкриті" та виграти комп'ютери, гарнітури та роутери для обладнання закладів.



Так, МОЗ розіграє три суперпризи: набір з десяти комп'ютерів, десяти гарнітур та десяти роутерів для кожної школи-переможниці. Також розігруватимуться 15 мініпризів: набори з десяти гарнітур і роутера для кожної школи-переможниці.



Крім того, зазначили у пресслужбі, учасники конкурсу отримають сертифікати про участь, а також гарантовані призи та публікацію про конкурс у соціальних мережах.



Зазначається, що зареєструвати школу може будь-який її представник до 29 вересня 2021 року включно. Результати будуть відомі на День вчителя 3 жовтня 2021 року.

Слідкуйте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb