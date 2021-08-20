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МОЗ оголосив конкурс для шкіл із вакцинованими працівниками: серед призів - комп'ютерна техніка і гарнітура

20 серпня, 2021 п'ятниця
15:46

Міністерство охорони здоров'я оголосило конкурс для шкіл, які вакцинували понад 80% своїх працівників

Про це у Facebook повідомила пресслужба Міністерства охорони здоров'я.

Згідно з повідомленням, школи, у яких вакциновано 80% працівників, можуть податися на конкурс "Вакциновані й відкриті" та виграти комп'ютери, гарнітури та роутери для обладнання закладів.

Так, МОЗ розіграє три суперпризи: набір з десяти комп'ютерів, десяти гарнітур та десяти роутерів для кожної школи-переможниці. Також розігруватимуться 15 мініпризів: набори з десяти гарнітур і роутера для кожної школи-переможниці.

Крім того, зазначили у пресслужбі, учасники конкурсу отримають сертифікати про участь, а також гарантовані призи та публікацію про конкурс у соціальних мережах.

Зазначається, що зареєструвати школу може будь-який її представник до 29 вересня 2021 року включно. Результати будуть відомі на День вчителя 3 жовтня 2021 року.

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МОЗ
Вакцинація
конкурс
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