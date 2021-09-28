МОЗ оновило перелік лікарських засобів, вартість яких відшкодовуватиметься з бюджету

Про це повідомила пресслужба Міністерства охорони здоров'я (МОЗ).



"З 1 жовтня препарати для лікування діабету І типу, нецукрового діабету, розладів поведінки, а також епілепсії будуть додані до програми "Доступні ліки". Тобто пацієнти, які мають ці захворювання, зможуть отримувати необхідні ліки в аптеках базоплатно або з доплатою. Аптекам же вартість цих ліків буде компенсувати держава", - цитує пресслужба слова першого заступника міністра охорони здоров'я Олександра Комаріда.



Він додав, що у зв'язку з цим МОЗ оновив реєстр ліків, вартість яких підлягає відшкодуванню за програмою державних гарантій медичного обслуговування населення.



У пресслужбі зауважили, що завдяки цьому реєстру пацієнт зможе дізнатися, який лікарський засіб можна отримати безоплатно, а за який потрібно буде доплатити.



У відомстві також нагадали, що з 1 жовтня відшкодування вартості доданих препаратів виплачуватиме єдиний платник - Національна служба охорони здоров'я. Препарати будуть виписуватися і відпускатися за електронним рецептом, що надасть можливість уникнути нераціонального призначення препаратів та посилити контроль за їх відпуском з аптек.

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