МОЗ оновило стандарти меддопомоги пацієнтам з коронавірусом: кого зобов’язали робити експрес-тести

Про це передає пресслужба МОЗ.

"8 вересня внесені зміни до наказу МОЗ від 28.03.2020 № 722 «Організація надання медичної допомоги хворим на коронавірусну хворобу (COVID-19)", - йдеться в повідомленні.

Експрес-тестування на коронавірус будуть проводити особам, які :

є медичними працівниками, які надають медичну допомогу та/або доглядають за пацієнтами, хворими на COVID-19;

є працівниками лабораторій, які працюють зі зразками з дихальних шляхів, отриманими від пацієнтів, хворих на COVID-19;

є працівниками патологоанатомічних, судово-медичних бюро, відділень, які беруть участь у розтині тіла, у тому числі взятті зразків;

є іншими медичними та фармацевтичними працівниками;

є пацієнтами, що потребують планової госпіталізації, та не мають ознак тяжкого гострого респіраторного синдрому та/або інших гострих респіраторних вірусних інфекцій (ГРВІ);

є соціальними працівниками;

є працівниками Національної поліції України, Служби безпеки Президента України, Управління державної охорони та інші особи, які контактують із Президентом України;

є працівниками Національної гвардії України, Державної прикордонної служби України; працівниками Державної служби України з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів;

є призовниками, військовослужбовцями;

є працівниками закладів закритого типу;

перетинають контрольні пункт в’їзду-виїзду;

мають бути протестовані у ході розслідування спалаху захворюваності.

У випадку, якщо немає можливості провести експрес-тестування, то осіб із перших п’яти категорій у списку тестуватимуть методом ПЛР.

Відтепер, лікар, який надає медичну допомогу в амбулаторних умовах, повинен інформувати центр контролю та профілактики захворювань МОЗ за адміністративно-територіальною належністю про результат лікування та/або припинення самоізоляції осіб, які підлягали визначенню підтвердженого випадку COVID-19, не пізніше ніж через 1 день від дати, коли він стане відомим. Раніше у лікарів на це було три дні.

Контактні особи, які отримали повний курс вакцинації, а також ті, хто перехворів на COVID-19 протягом останніх 6 місяців (з документальним підтвердженням), за відсутності симптомів можуть не самоізолюватися.

Якщо ж симптоми COVID-19 з’являються, особа має пройти обстеження на визначення антигену SARS-CoV-2 з використанням швидких тестів та/або тесту на визначення антигену SARS-CoV-2 методом ІФА (а в разі неможливості - методом ПЛР) та самоізолюватися до отримання результату обстеження. Якщо він позитивний, щодо особи вживаються всі заходи як до такої, яка має COVID-19.

Контактні особи, незалежно від того є в них симптоми чи немає, мають пройти тестування на 5-7 день після контакту та перебувати на самоізоляції. Припинити самоізоляцію можна при отриманні негативного результату тесту.

За добу 8 вересня в Україні зафіксовано 3 663 нові підтверджені випадки COVID-19 (з них дітей – 342, медпрацівників – 63).

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