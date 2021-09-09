МОЗ оновило стандарти меддопомоги пацієнтам з коронавірусом: кого зобов’язали робити експрес-тести
Міністерство охорони здоров'я України розширило перелік осіб, які підлягають тестуванню на коронавірус. Вакциновані від коронавірусу відтепер не підлягають самоізоляції після контакту з зараженим коронавірусом
Про це передає пресслужба МОЗ.
"8 вересня внесені зміни до наказу МОЗ від 28.03.2020 № 722 «Організація надання медичної допомоги хворим на коронавірусну хворобу (COVID-19)", - йдеться в повідомленні.
Експрес-тестування на коронавірус будуть проводити особам, які :
- є медичними працівниками, які надають медичну допомогу та/або доглядають за пацієнтами, хворими на COVID-19;
- є працівниками лабораторій, які працюють зі зразками з дихальних шляхів, отриманими від пацієнтів, хворих на COVID-19;
- є працівниками патологоанатомічних, судово-медичних бюро, відділень, які беруть участь у розтині тіла, у тому числі взятті зразків;
- є іншими медичними та фармацевтичними працівниками;
- є пацієнтами, що потребують планової госпіталізації, та не мають ознак тяжкого гострого респіраторного синдрому та/або інших гострих респіраторних вірусних інфекцій (ГРВІ);
- є соціальними працівниками;
- є працівниками Національної поліції України, Служби безпеки Президента України, Управління державної охорони та інші особи, які контактують із Президентом України;
- є працівниками Національної гвардії України, Державної прикордонної служби України; працівниками Державної служби України з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів;
- є призовниками, військовослужбовцями;
- є працівниками закладів закритого типу;
- перетинають контрольні пункт в’їзду-виїзду;
- мають бути протестовані у ході розслідування спалаху захворюваності.
У випадку, якщо немає можливості провести експрес-тестування, то осіб із перших п’яти категорій у списку тестуватимуть методом ПЛР.
Відтепер, лікар, який надає медичну допомогу в амбулаторних умовах, повинен інформувати центр контролю та профілактики захворювань МОЗ за адміністративно-територіальною належністю про результат лікування та/або припинення самоізоляції осіб, які підлягали визначенню підтвердженого випадку COVID-19, не пізніше ніж через 1 день від дати, коли він стане відомим. Раніше у лікарів на це було три дні.
Контактні особи, які отримали повний курс вакцинації, а також ті, хто перехворів на COVID-19 протягом останніх 6 місяців (з документальним підтвердженням), за відсутності симптомів можуть не самоізолюватися.
Якщо ж симптоми COVID-19 з’являються, особа має пройти обстеження на визначення антигену SARS-CoV-2 з використанням швидких тестів та/або тесту на визначення антигену SARS-CoV-2 методом ІФА (а в разі неможливості - методом ПЛР) та самоізолюватися до отримання результату обстеження. Якщо він позитивний, щодо особи вживаються всі заходи як до такої, яка має COVID-19.
Контактні особи, незалежно від того є в них симптоми чи немає, мають пройти тестування на 5-7 день після контакту та перебувати на самоізоляції. Припинити самоізоляцію можна при отриманні негативного результату тесту.
- За добу 8 вересня в Україні зафіксовано 3 663 нові підтверджені випадки COVID-19 (з них дітей – 342, медпрацівників – 63).
Слідкуйте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
26.66
Купівля 26.66Продаж 26.89
-
EUR
Купівля 31.43Продаж 31.81
- Актуальне
- Важливе