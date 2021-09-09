Коронавірус: за добу помер 61 українець
За добу 8 вересня в Україні зафіксовано 3 663 нові підтверджені випадки коронавірусної хвороби COVID-19 (з них дітей – 342, медпрацівників – 63)
Про це повідомляє пресцентр МОЗ.
Також за минулу добу:
- госпіталізовано – 981 особа;
- летальних випадків – 61;
- одужало – 1 546 осіб.
За добу протестовано:
- методом ПЛР – 27 895 осіб,
- методом ІФА – 9 397 осіб,
- експрес-тестами – 25 438 осіб.
За весь час пандемії в Україні:
- захворіло – 2 306 939 осіб;
- одужало – 2 217 563 особи;
- летальних випадків – 54 175;
- проведено ПЛР-тестувань – 12 188 070.
За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у м. Київ (379), Львівській (318), Харківській (302), Одеській (222) та Дніпропетровській (209) областях.
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