Коронавірус: за добу помер 61 українець

Про це повідомляє пресцентр МОЗ.

Також за минулу добу:

госпіталізовано – 981 особа;

летальних випадків – 61;

одужало – 1 546 осіб.

За добу протестовано:

методом ПЛР – 27 895 осіб,

методом ІФА – 9 397 осіб,

експрес-тестами – 25 438 осіб.

За весь час пандемії в Україні:

захворіло – 2 306 939 осіб;

одужало – 2 217 563 особи;

летальних випадків – 54 175;

проведено ПЛР-тестувань – 12 188 070.

За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у м. Київ (379), Львівській (318), Харківській (302), Одеській (222) та Дніпропетровській (209) областях.



