МОЗ планує звільнити від кримінальної відповідальності власників фейкових COVID-сертифікатів

Про це на брифінгу 10 грудня заявив міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко.



"Люди, які піддалися ковідному шахрайству та купили підроблені документи, на сьогодні потрапили у складну ситуацію. З одного боку - невакциновані особи знаходяться в зоні підвищеного ризику, з іншого - вони не можуть себе захистити, бо придбавши підроблений документ позбавили себе права на щеплення від COVID-19. Адже в електронній системі охорони здоров’я вже є відмітка про імунізацію, але неправдиву", - сказав він.



За словами Ляшка, траплялися випадки, коли людина хотіла вакцинуватися, маючи підроблений сертифікат, але медпрацівники вимушені відмовляти таким громадянам.



"Ми хочемо врегулювати цю ситуацію та звільнити від кримінальної відповідальності осіб, які купили підроблений COVID-документ. Щоправда, для уникнення покарання до цих людей висувається принципова умова - вони повинні добровільно зізнатися у скоєному та активно сприяти у розкритті правопорушення", - уточнив міністр.



Він пояснив, що людина, яка має фальшивий документ про вакцинацію, але хоче зробити щеплення від COVID-19, повинна звернутися до свого сімейного лікаря чи медпрацівника в пункті вакцинації, а той викликає правоохоронців, і вони фіксують наявність підробленого сертифіката, який одразу вилучають для проведення експертизи.



Ляшко зазначив, що правоохоронці відкривають кримінальне провадження, у якому власник фейкового СOVID-сертифіката, стає його учасником.



"Як учасник кримінального провадження особа має давати свідчення про джерело отримання нею підробленого СOVID-документа, і також своєю поведінкою всіляко сприяти у розкритті злочину", - наголосив очільник МОЗ.



Статус учасника кримінального провадження з людини знімає суд. Однак звільнення від відповідальності не торкнеться організаторів і учасників таких злочинів.



Ляшко додав, що нардепи розглянуть законопроєкт "Про внесення змін до Кримінального кодексу України щодо встановлення відповідальності за підробку документів, що стосуються проведення профілактичних щеплень", який передбачає кримінальну відповідальність за підробку документів про профілактичні щеплення.



Згідно з нормою законопроєкту, власники фальшивих довідок про щеплення від особливо небезпечних інфекційних хвороб уникнуть покарання, якщо добровільно зізнаються в правопорушенні.



"Наразі законопроєкт готується до другого читання. Відповідно за виготовлення та продаж підроблених документів, що стосуються проведення профілактичних щеплень, наставатиме відповідальність у вигляді штрафу до 170 тисяч гривень або позбавлення волі до 3-х років", - уточнив Ляшко.

Нагадаємо, станом 9 грудня 45,2% дорослого населення України отримали принаймні одне щеплення проти COVID-19, а 39,4% дорослого населення України пройшли повний курс вакцинації проти коронавірусної хвороби.

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