МОЗ: Понад 10 млн українців отримали по дві дози COVID-вакцини
Станом на 23 листопада в Україні понад 10 млн осіб пройшли повний курс вакцинації від коронавірусу
Про це повідомляють у МОЗ.
"Понад 10 млн українців завершили імунізацію від COVID-19", - йдеться в повідомленні.
За добу 22 листопада щеплення отримали 270 258 людей, із яких 79 207 осіб отримали першу дозу вакцини, а 191 051 - другу.
Від початку вакцинальної кампанії було щеплено 22 939 693 українців. Одну дозу мають 12 914 333 людини, ще 10 025 360 зробили два щеплення.
У МОЗ наголосили, що 88,2 % госпіталізованих із COVID-19 минулого тижня - не вакциновані та не мали жодного щеплення від коронавірусу.
- Нагадаємо, за минулу добу в Україні діагностували понад 12 тис. випадків COVID-19, померло 720 людей.
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