В Україні за минулу добу зафіксували понад 12 тис. випадків COVID-19, померло – 720 людей
12 729 нових випадків COVID-19 зафіксовано в Україні станом на 22 листопада. Зокрема, захворіли 1 058 дітей та 231 медпрацівник
Про це передає пресслужба МОЗ.
За весь час пандемії в Україні:
- захворіло – 3 353 136 осіб;
- одужало – 2 796 597 осіб;
- летальних випадків – 82 318;
- проведено ПЛР-тестувань – 15 595 737.
За добу 22 листопада в Україні:
- зафіксовано 12 729 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби COVID-19 (з них дітей – 1 058, медпрацівників – 231);
- 270 258 людей вакциновано проти COVID-19. Одну дозу отримали 79 207 людей, повністю імунізовані – 191 051 людина.
Також за минулу добу:
- госпіталізовано – 2 055 осіб;
- летальних випадків – 720;
- одужало – 23 107 осіб.
Випадків у областях/імунізовано (2 доза):
м. Київ – 1631/24202
Вінницька – 406/6244
Волинська – 571/3974
Дніпропетровська – 1310/17849
Донецька – 929/8688
Житомирська – 107/6553
Закарпатська – 390/2451
Запорізька – 847/6945
Івано-Франківська – 134/6636
Київська – 830/13268
Кіровоградська – 121/3742
Луганська – 233/4281
Львівська – 540/12909
Миколаївська – 481/5929
Одеська – 439/9156
Полтавська – 1141/6386
Рівненська – 516/5132
Сумська – 255/6075
Тернопільська – 99/4427
Харківська – 407/11395
Херсонська – 94/4161
Хмельницька – 263/5617
Черкаська – 585/5558
Чернівецька – 171/3505
Чернігівська – 229/5965
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