В Україні за минулу добу зафіксували понад 12 тис. випадків COVID-19, померло – 720 людей

Про це передає пресслужба МОЗ.

За весь час пандемії в Україні:

захворіло – 3 353 136 осіб;

одужало – 2 796 597 осіб;

летальних випадків – 82 318;

проведено ПЛР-тестувань – 15 595 737.

За добу 22 листопада в Україні:

зафіксовано 12 729 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби COVID-19 (з них дітей – 1 058, медпрацівників – 231);

270 258 людей вакциновано проти COVID-19. Одну дозу отримали 79 207 людей, повністю імунізовані – 191 051 людина.

Також за минулу добу:

госпіталізовано – 2 055 осіб;

летальних випадків – 720;

одужало – 23 107 осіб.



Випадків у областях/імунізовано (2 доза):

м. Київ – 1631/24202

Вінницька – 406/6244

Волинська – 571/3974

Дніпропетровська – 1310/17849

Донецька – 929/8688

Житомирська – 107/6553

Закарпатська – 390/2451

Запорізька – 847/6945

Івано-Франківська – 134/6636

Київська – 830/13268

Кіровоградська – 121/3742

Луганська – 233/4281

Львівська – 540/12909

Миколаївська – 481/5929

Одеська – 439/9156

Полтавська – 1141/6386

Рівненська – 516/5132

Сумська – 255/6075

Тернопільська – 99/4427

Харківська – 407/11395

Херсонська – 94/4161

Хмельницька – 263/5617

Черкаська – 585/5558

Чернівецька – 171/3505

Чернігівська – 229/5965

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