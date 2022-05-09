МОЗ: поранених українців і онкохворих дітей евакуюють на лікування за кордон безоплатно

Про це повідомила пресслужба міністерства.

МОЗ України та Єврокомісія через систему екстреного реагування Євросоюзу оперативно визначають профільну спеціалізовану клініку в одній із країн ЄС для лікування і реабілітації українців. Далі МОЗ контактує з клінікою та узгоджує етапи і маршрути безпечного медичного транспортування

Евакуюють дорослих і дітей із важкими пораненнями, опіками та захворюваннями, що потребують спеціалізованої та невідкладної допомоги.

Усі евакуаційні рейси з найгарячіших точок до безпечних регіонів та направлення за кордон здійснюються абсолютно безоплатно.

"Збори на лікування є особистою ініціативою приватних осіб та організацій, до яких Міністерство не має жодного стосунку. Наголошуємо, що евакуацію, транспортування та лікування постраждалих українців за співпраці МОЗ та Єврокомісії проводять на безоплатній основі", - йдеться у повідомленні.