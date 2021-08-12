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МОЗ рекомендує скоротити інтервал між двома дозами вакцини CoronaVac до двох тижнів

12 серпня, 2021 четвер
12:56

Міністерство охорони здоров’я рекомендує скоротити інтервал між першою та другою дозою вакцини CoronaVac від Sinovac Biotech до мінімального терміну

Про це повідомляє пресслужба МОЗ.

"У зв’язку зі стрімким поширенням штаму коронавірусу SARS-CoV-2 «Дельта», поступовим зростанням захворюваності в Україні та необхідністю якнайшвидше забезпечити захистом якомога більше українців, Міністерство охорони здоров’я рекомендує скоротити інтервал між першою та другою дозою вакцини CoronaVac від Sinovac Biotech до мінімального терміну, зазначеного в офіційній інструкції, – 14 днів", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що для ухвалення цього рішення експерти МОЗ проаналізували рекомендації Всесвітньої організації охорони здоров’я (ВООЗ) та останні дослідження ефективності вакцини CoronaVac за різних інтервалів між дозами.

За даними різних досліджень, узагальненими Стратегічною консультативною групою експертів, що консультує ВООЗ, після вакцинації двома дозами з інтервалом у 14 днів ефективність вакцини CoronaVac проти розвитку симптоматичної форми захворювання коливалась від 51% до 84%, ефективність проти госпіталізації сягала 100%.

Останнє дослідження 3-ї фази в Туреччині з інтервалом введення між дозами CoronaVac в 14 днів, опубліковане в липні 2021 року, виявило рівень сероконверсії, тобто вироблення антитіл, у 89,7%.

Тому МОЗ рекомендує медикам, які щеплюють населення, запрошувати пацієнтів на отримання другої дози вакцини CoronaVac через 14 днів після першої.

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