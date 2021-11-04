МОЗ розширило "жовту" зону карантину: які регіони потрапили

Про це передає пресслужба МОЗ.

Так, у "червоній" зоні перебувають: Київ, Херсонська, Одеська, Запорізька, Донецька, Дніпропетровська, Сумська, Миколаївська, Рівненська, Житомирська, Івано-Франківська, Київська, Луганська, Хмельницька, Чернігівська, Львівська області.

У свою чергу, до "помаранчевої" зони віднесені такі області:

Вінницька;

Волинська;

Полтавська;

Харківська;

Черкаська;

Чернівецька.

Проте, від 4 листопада розширили "жовту" карантинну зону. Тепер у ній три області: Кіровоградська, Закарпатська, Тернопільська.

Нагадаємо, за 3 листопада в Україні зафіксовано 27 377 нових підтверджених випадків коронавірусу (з них дітей – 1 787, медпрацівників – 426).



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