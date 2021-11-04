МОЗ розширило "жовту" зону карантину: які регіони потрапили
До "жовтої" зони карантину перейшла Тернопільська область. Відтепер у цій зоні три регіони
Про це передає пресслужба МОЗ.
Так, у "червоній" зоні перебувають: Київ, Херсонська, Одеська, Запорізька, Донецька, Дніпропетровська, Сумська, Миколаївська, Рівненська, Житомирська, Івано-Франківська, Київська, Луганська, Хмельницька, Чернігівська, Львівська області.
У свою чергу, до "помаранчевої" зони віднесені такі області:
- Вінницька;
- Волинська;
- Полтавська;
- Харківська;
- Черкаська;
- Чернівецька.
Проте, від 4 листопада розширили "жовту" карантинну зону. Тепер у ній три області: Кіровоградська, Закарпатська, Тернопільська.
- Нагадаємо, за 3 листопада в Україні зафіксовано 27 377 нових підтверджених випадків коронавірусу (з них дітей – 1 787, медпрацівників – 426).
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