МОЗ: Вакцина Moderna залишилась лише для другої дози

Про це повідомили у Міністерстві охорони здоров’я у коментарі Liga.net.

Так, на національному складі України станом на 26 серпня не залишилося вакцини проти COVID-19 виробництва Moderna. Є тільки на місцях і це для другої дози.

"Зараз вакцина Moderna має використовуватись лише для завершення імунізації тим, хто вже отримав першу дозу вакцини", – йдеться в повідомленні.

На регіональних і місцевих складах знаходяться 805 652 дози вакцини Moderna.



У вересні поставок цієї вакцини не очікується, оскільки 2 млн доз були поставлені в Україну в рамках міжнародної ініціативи COVAX, а не через держзакупівлі.

Загалом на складах країни залишилася наступна кількість вакцин:

CoronaVac

Залишки на національному складі – 2 700 560 доз;

на регіональних і місцевих складах – 3 808 082 дози.

Pfizer

Залишки на національному складі – 37 440 доз;

на регіональних і місцевих складах – 523 798 доз.

AstraZeneca

Залишки на національному складі – 1 807 980 доз;

на регіональних і місцевих складах – 1 380 568 доз.



У МОЗ зауважили, що ті, хто отримав першу дозу, отримають і другу. Всі вищеназвані вакцини доступні також і для першої дози.

Всього станом на 24 серпня 2021 року, на національному, регіональних та місцевих складах знаходяться понад 11 млн. вакцин різних виробників.

Також за даними міністерства, протягом вересня 2021 року до України має прибути близько 6,5 млн доз вакцини проти COVID-19.

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