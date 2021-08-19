МОЗ вимагає посилити протиепідемічний контроль по всій Україні
Міністерство охорони здоров'я вимагає посилити протиепідемічний контроль у всіх регіонах України
Про це повідомляється на сайті МОЗ.
Відповідні листи направлені головам ОДА, керівництву Національної поліції, Держспоживслужби та регіональних департаментів охорони здоров'я.
Зазначається, що після аналізу епідемічної ситуації, стану тестування на COVID-19 і темпів вакцинації, а також для стримування поширення "ковіда" у всіх регіонах посилять контроль за протиепідемічними заходами.
"Зараз ситуація з коронавірусною хворобою в Україні контролюється, але ми бачимо тенденцію до зростання і повинні розуміти, що не час розслаблятися. Перемогти епідемію можна, тільки докладаючи спільних зусиль. Кожен може носити маски, дистанціюватися від інших і отримати щеплення. Головне - пам'ятати, що ці кроки наближають нас до нормального доепідемічного життя", - зазначив міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко.
В умовах пандемії українці мають:
- носити маски в приміщеннях, громадському транспорті та при проведенні масових заходів;
- дотримуватися фізичної дистанції;
- дотримуватися вимог щодо кількості пасажирів у громадському транспорті;
- дотримуватися режиму самоізоляції (тим, кому це необхідно).
- виявляти нові випадки захворювань;
- доставляти пацієнтів з підозрою на тестування на COVID-19;
- реєструвати та моніторити випадки інфікування та захворювання;
- здійснювати епідеміологічний нагляд та медичний супровід за госпіталізованими та контактними особами;
- організувати надання первинної допомоги пацієнтам з підозрою і легким перебігом COVID-19;
- забезпечувати стаціонарне лікування пацієнтів у випадках середньої тяжкості та тяжкого перебігу COVID-19.
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