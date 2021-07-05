Про це повідомила пресслужба МОЗ.



Згідно з повідомленням, МОЗ зареєструвало в Україні вакцину Janssen виробництва Johnson&Johnson проти COVID-19 для екстреного медичного застосування.



У пресслужбі пояснили, що Janssen є векторною вакциною, яка містить знешкоджений аденовірус людини, в який вмонтовано ДНК, що кодує шипоподібний білок вірусу SARS-CoV-2. Вакцина потребує температури зберігання від +2 до +8 С. Для повної імунізації достатньо однієї дози.



За інформацією МОЗ, вакцина дозволена до екстреного застосування Всесвітньою організацією охорони здоров'я (ВООЗ). Дозвіл на її використання також дали США, Велика Британія, Європейський Союз, Швейцарія, Канада та багато інших країн.



У пресслужбі нагадали, що в Україну завезли 500 доз вакцини Janssen з дотриманням порядку ввезення незареєстрованих лікарських засобів для вакцинації працівників приватної компанії, яка оплатила її вартість, організувала доставку та забезпечила дотримання температурного режиму. Зазначається, що працівники компанії працюють на Алясці у сфері рибальства і мали вакцинуватися сертифікованою у США вакциною для того, аби їх пустили в країну.

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