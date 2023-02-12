Міністр Рєзніков нагадав усім українцям про їхній Конституційний обов’язок: боронити державу. Це правильно. Конституцію варто виконувати. І боронити державу — священний обов’язок кожного громадянина і це не заперечується.

Дуже б ще хотілося з’ясувати, де в Конституції прописані повноваження Глави Офісу президента, згідно з якими той фактично керує зовнішньою політикою, інформаційною діяльністю, обороною, супроводжує президента і бере активну участь у зустрічах на найвищому рівні, призначає послів, керує силовим блоком, займається разом із Головнокомандувачем ЗСУ плануванням операцій та бере участь у розмовах з вищим військовим керівництвом країн НАТО, як от генерал Марк Міллі.

А, в Конституції взагалі не згадується про таку посаду? Та ладно. Та невже?

На підставі яких законів людина, яка має просто організувати роботу президентської канцелярії, усе це робить? Нема таких законів? А юрист Рєзніков про це не знав? Чи в нас для одних закони, а для інших власні хотєлки?

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А на підставі яких законів тоді людина, яка має просто організувати роботу президентської канцелярії, усе це робить? Нема таких законів? А юрист Рєзніков про це не знав? Чи в нас для одних закони, а для інших власні хотєлки?

Якось не складається. Бо, згідно зі статтею 106-ою Конституції України, усе те, чим опікується глава Офісу Президента, має робити президент. Чи, може, є кілька конституцій: одна для всіх, а інша ексклюзивна? Поза всім, Конституцію порушувати не можна. Хоча, ні, можна, але недовго. Що, в принципі, в новітній нашій історії було уже наочно підтверджено.

Може, є кілька конституцій: одна для всіх, а інша ексклюзивна?

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До речі, а ви знаєте керівника апарату Білого Дому? Джеффрі Зієнтс. Він у твіттері виклав фото першого робочого дня на новій посаді. До цього справами Байдена керував Рональд Клейн. Дивно, що в новинах навіть про це не писали. І світ не впав. Просто змінили главу канцелярії найвпливовішого політика світу. От і все. Не те що у нас...

То ж, бажано українцям періодично нагадувати статті Конституції. Щоб ми не забули. Але нагадувати треба всім українцям. Навіть тим, які носять в офісі на Банковій сорочки та світшоти кольору хакі й тактичні штани.

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Про автора. Василь Зима, журналіст, телеведучий

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