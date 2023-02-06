Міністра оборони Андрія Тарана було звільнено після низки управлінських та корупційних провалів, порушення кримінальної справи проти заступника міністра по речовому забезпеченню Ігоря Халімона та проти тимчасово виконувача обов'язків директора департаменту державних закупівель Костянтина Ступака.

Міністра оборони Олексія Резнікова звільняють після низки управлінських та корупційних провалів, порушення кримінальної справи проти заступника міністра оборони по речовому забезпеченню В'ячеслава Шаповалова та проти тимчасово виконувача обов'язків директора департаменту державних закупівель Богдана Хмельницького.

Спільне у цих двох випадках одне — обох міністрів та їхні команди президент Зеленський призначив за наполяганням голови Офісу президента Андрія Єрмака

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Спільне у цих двох випадках одне — обох міністрів та їхні команди президент Зеленський призначив за наполяганням голови Офісу президента Андрія Єрмака.

Але провали під час війни настільки ганебні, що навіть безмежного впливу Єрмака не вистачило для порятунку його довірених осіб.

То може прийде час в Офісі президента щось змінити?

Чи спільні спогади про Оман жахають сильніше за провали в обороні, які повторюються з року в рік?

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Про автора: Юрій Бутусов, журналіст, воїн ЗСУ.

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