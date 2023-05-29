Таку думку він висловив в етері Еспресо.

"Українські війська весь час, коли готувалися до наступу, проводили бойове навчання та злагодження, відпрацьовували дії сумісних підрозділів, батальйонів, бригад. Наші війська готові. В цілому потрібен місяць на підготовку, починаючи з часу оголошення наступу, бо необхідно провести певні підготовчі етапи. На підготовку для наступу по суходолу, який ми так очікуємо, залишилося десь по всі розрахункам приблизно біля тижня. Можемо говорити, що скоріш за все наші активні наступальні дії почнуться до 10 червня. Сьогодні чи завтра наступ не почнеться", - сказав майор запасу НГУ.



Олексій Гетьман підсумував, що у першій декаді червня українські сили будуть готові розпочинати вичавлювати ворога з наших територій.

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