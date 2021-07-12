Можеш святкувати цю незаконну перемогу скільки хочеш, - Макгрегор звернувся до Пуар'є після поразки. ВІДЕО
Ірландський боєць змішаних єдиноборств Конор Макгрегор звернувся до американця Дастіна Пуар'є, якому він програв технічним нокаутом через перелом ноги
Про це повідомляє Еспресо.TV з посиланням на Twitter Конора Макгрегора.
Макгрегор записав відео, де звернувся Пуар'є і назвав його перемогу незаконною.
"Це був пекельний перший раунд. Було б непогано потрапити до другого та подивитися, чим все закінчиться, але що є, то є. Така природа бізнесу. Це був повний перелом великогомілкової кістки, і цього не повинно було статися. Дастін, можеш святкувати цю незаконну перемогу скільки хочеш. Але ти нічого не довів в цьому бою. Другий раунд повинен був показати все", - сказав Макгрегор у ролику в Twitter.
Конор Макгрегор поступився Дастіну Пуар'є технічним нокаутом через перелом ноги. Поєдинок несподівано завершився на 5-й хвилині, коли ірландець оступився і зламав ногу. Він залишив октагон на ношах, а рефері зафіксував перемогу американця технічним нокаутом.
Це була вже третя зустріч між бійцями. У першому поєдинку у вересні 2014 року, ірландець нокаутував американця в першому раунді. У другому бою, який пройшов в січні 2021 року, Пуар'є помстився за поразку та нокаутував ірландця у другому раунді.
- 11 липня ірландський боєць змішаних єдиноборств Конор Макгрегор поступився американцю Дастіну Пуар'є технічним нокаутом через перелом ноги.
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