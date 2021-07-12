Можеш святкувати цю незаконну перемогу скільки хочеш, - Макгрегор звернувся до Пуар'є після поразки. ВІДЕО

Про це повідомляє Еспресо.TV з посиланням на Twitter Конора Макгрегора.



Макгрегор записав відео, де звернувся Пуар'є і назвав його перемогу незаконною.



"Це був пекельний перший раунд. Було б непогано потрапити до другого та подивитися, чим все закінчиться, але що є, то є. Така природа бізнесу. Це був повний перелом великогомілкової кістки, і цього не повинно було статися. Дастін, можеш святкувати цю незаконну перемогу скільки хочеш. Але ти нічого не довів в цьому бою. Другий раунд повинен був показати все", - сказав Макгрегор у ролику в Twitter.



Конор Макгрегор поступився Дастіну Пуар'є технічним нокаутом через перелом ноги. Поєдинок несподівано завершився на 5-й хвилині, коли ірландець оступився і зламав ногу. Він залишив октагон на ношах, а рефері зафіксував перемогу американця технічним нокаутом.



Це була вже третя зустріч між бійцями. У першому поєдинку у вересні 2014 року, ірландець нокаутував американця в першому раунді. У другому бою, який пройшов в січні 2021 року, Пуар'є помстився за поразку та нокаутував ірландця у другому раунді.

Onwards and upwards we go ☘️ pic.twitter.com/qKgochlT3t — Conor McGregor (@TheNotoriousMMA) July 12, 2021

11 липня ірландський боєць змішаних єдиноборств Конор Макгрегор поступився американцю Дастіну Пуар'є технічним нокаутом через перелом ноги.