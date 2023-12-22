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Можливе захоплення Авдіївки та Мар'їнки стануть тактичними успіхами РФ, - Генштаб Естонії

22 грудня, 2023 п'ятниця
23:32
Війна з Росією Авдіївка

Керівник оперативного відділу Генерального штабу Естонії полковник Тармо Кундла заявив, що Росія зараз веде активні дії на фронті, але захоплення кількох пунктів не принесе успіху на оперативному рівні

Про це повідомляє ERR.

Він зазначив, що російські продовжують наступ по всьому фронті.

"Падіння Авдіївки можливе, але це залежить і від рішення України – чи продовжують вони опір, чи відступають. Місто ще не оточене. Якщо російським військам вдасться захопити місто, то це тактична перемога,, але вона не дає великого оперативного рівня успіху", – сказав полковник.

Кундла наголосив, що найближчими тижнями російські війська можуть захопити Мар'їнку на південь від Авдіївки. Але не варто очікувати, що РФ зможе зайняти більше території на Донеччині найближчим часом.

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За його словами, в разі рішення залишити Авдіївку значних загроз для України немає, є підготовленні оборонні позиції на захід від міста.

"Загалом, війна на виснаження триває, Росія володіє ініціативою, і її підрозділи ціною великих втрат досягають тактичного успіху на деяких лініях фронту. Але це не призводить до оперативного успіху", – підсумував Кундла.

Естонія
Донеччина
Мар’їнка
Авдіївка
Військові новини
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