Можливе захоплення Авдіївки та Мар'їнки стануть тактичними успіхами РФ, - Генштаб Естонії

Про це повідомляє ERR.

Він зазначив, що російські продовжують наступ по всьому фронті.

"Падіння Авдіївки можливе, але це залежить і від рішення України – чи продовжують вони опір, чи відступають. Місто ще не оточене. Якщо російським військам вдасться захопити місто, то це тактична перемога,, але вона не дає великого оперативного рівня успіху", – сказав полковник.

Кундла наголосив, що найближчими тижнями російські війська можуть захопити Мар'їнку на південь від Авдіївки. Але не варто очікувати, що РФ зможе зайняти більше території на Донеччині найближчим часом.

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За його словами, в разі рішення залишити Авдіївку значних загроз для України немає, є підготовленні оборонні позиції на захід від міста.

"Загалом, війна на виснаження триває, Росія володіє ініціативою, і її підрозділи ціною великих втрат досягають тактичного успіху на деяких лініях фронту. Але це не призводить до оперативного успіху", – підсумував Кундла.