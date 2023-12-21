DeepState: окупанти взяли під контроль промзону в Авдіївці
Роман Погорілий, співзасновник DeepState повідомив, що окупанти остаточно зайшли в промзону Авдіївки та закріпилися
Про це він сказав в етері телеканалу "Еспресо".
"На жаль, промзона, по суті, втрачена. Туди окупанти остаточно зайшли та закріпилися. Там постійно перебувають російські бійці. Червона та сіра зона вже є активною зоною бойових дій, вона зайшла за територію промзони. Росіяни там пробують просуватися далі", - заявив Погорілий.
Промзона - висота, яка буде мати певні наслідки для майбутніх боїв в самому місті, зауважив він.
"Зараз ворог намагається сконцентрувати там свої сили. Росіяни підтягнули туди піхоту і техніку", - додав Погорілий.
Також за його словами, окупанти намагаються здійснювати відповідні маневри з просування в районі Степового.
"Вони пробують лізти всюди. Росіяни намагаються обійти з півночі, в напрямку Бердичі і з півдня між АКХЗ. Нещодавно бійці 110 ОМБр опублікували кадри, де видно, що район повністю всіяний трупами росіян. Попри те, за словами українських бійців, окупанти продовжують "лізти як зомбі". Весь цей натиск дуже складно стримувати", - каже співзасновник DeepState.
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