Про це Наталка Діденко написала в телеграмі.

В Україні очікуються помірні +12...+15, на сході температура сягатиме +17...+22 градусів. У столиці ж удень повітря прогріється до +12...+13.

"Ночі залишаються в Україні холодними. Помешкання повільно прогріваються, тому одягайтеся все ж тепліше", - зазначила синоптик.

Наталка Діденко ствердила, що вночі 28 квітня у західних областях та на Житомирщині й Вінниччині будуть заморозки, а пізніше вони можуть досягнути північних та центральних областей. У столиці та околицях 29-30 квітня, особливо при проясненнях, вночі є також можливість заморозків.

Зокрема у східних областях пройдуть дощі, а місцями й грози.

"Дощі пройдуть завтра у східній частині (з грозами), а також на Полтавщині, в районах та навколо Дніпра, на Запоріжжі, Херсонщині та в Криму. На решті території України опади малоймовірні, з'явиться сонце", - написала вона.

У п'ятницю, 28 квітня, вітер буде рвучким, сильним, хіба що на заході більш сумирний, невеликий. Його напрямок - північно-західний.

"Дощі дадуть передихнути вдень у суботу - в більшості областей України буде сухо. Обирайте краще цей день для справ та прогулянок на повітрі.У неділю подощить знову на заході та в східній частині. На решті території України 30 квітня - сухо. Температура скакатиме, десь тепло, десь затоки холоду - будемо щодня стежити разом за градусами", - резюмувала синоптик.