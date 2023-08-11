Можна друкувати вдома: Рада звільнила електронні марки від ПДВ
Верховна Рада України прийняла закон, який звільняє від ПДВ випуск електронних поштових марок. Це дозволить друкувати марки будь-де і швидко відправляти листи
Про це інформує генеральний директор Укрпошти Ігор Смілянський.
"До сьогодні діяла норма податкового кодексу, згідно з яким, коли ви купляли паперові марки вони не підлягали ПДВ, а коли та сама марка наносилась електронним шляхом, то ПДВ мало сплачуватися. Тепер всі марки рівні в правах", - заявив гендиректор.
Смілянський наголошує, що завдяки цим нововведенням черг у відділеннях стане значно менше.
"Уже зовсім скоро дамо можливість друкувати електронні марки прямо вдома чи в офісі на принтері й швидко відправляти всі листи у відділеннях. Спочатку реєстровані, а потім і всі інші. Тож черг стане менше", - додав генеральний директор.
Фото: Ігор Смілянський
Найімовірніше, ці нововведення розпочнуть працювати у вересні.
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