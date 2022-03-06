Можна ефективно закрити небо над Україною без залучення військових НАТО, – генерал України

"Ці три елементи повинні бути негайно використані України для протиповітряної оборони", – сказав Маломуж в етері телеканалу Espreso.TV.

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Маломуж додав, що НАТО не готове прямо закривати небо над Україною, бо боїться глобальної ядерної катастрофи.

"Тут можна діяти іншими методами. Передовсім це постачання літаків з-за кордону, з Польщі для захисту українського неба. Ще один елемент – купівля потужних систем протиповітряної оборони. Тоді й не буде питань про втручання іншої країни, тому що будь-яка держава має право закупляти зброю. І третій елемент – використання пристроїв, які створюють магнітне поле для дезорієнтування літальних апаратів противника. Зокрема остання модель такого пристрою є у США", – наголосив генерал.

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