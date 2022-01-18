Небезпека для літаків: у США авіакомпанії попросили не розміщувати вежі 5G поблизу аеропортів

Про це повідомляє CNBC.



Авіакомпанії "American Airlines", "Delta Air Lines", "United Airlines", "Southwest Airlines", "UPS Airlines", "Atlas Air", "JetBlue Airways", "FedEx Express" стверджують, що нова послуга потенційно може зробити значну кількість широкофюзеляжних літаків непридатними і "потенційно може залишити десятки тисяч американців за кордоном".



"Це означає, що в такий звичайний день, як учора, буде скасовано понад 1100 рейсів і 100 тисяч пасажирів не зможуть здійснити політ", — йдеться у листі.



Копії листа також надіслали директору Національної економічної ради Білого дому Брайану Дізу, міністру транспорту Піту Буттіджичу та голові Федеральної комісії зв’язку (FCC) Джесіці Розенворсель.



Авіакомпанії, зокрема, просять не розташовувати вежі для 5G на відстані менш ніж 3,2 км від злітно-посадкових смуг.



"Потрібне негайне втручання, щоб уникнути значних збоїв у роботі пасажирських та вантажних авіаперевізників, ланцюга постачання та доставки необхідних медичних товарів", - повідомили компанії.



Лист до регулятора надіслали напередодні того, як компанії AT&T та Verizon мають розпочати монтаж обладнання.

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