Мракобісся на болотах
Ікони тягають з музеїв, по фронту возять, щось там мироточить прямо в процесі возіння по окопах
На РФ мракобісся в промислових масштабах. Ікони тягають з музеїв, по фронту возять, щось там мироточить прямо в процесі возіння по окопах. На Запорізьку АЕС приперли черевичок!!! з мощів святого Спиридона Чудотворця єпископа Тріміфунтського. Туди ж і перенесення ікони Рубльова "Трійця" з музею в церкву. Іконі, певна річ, тут і капець. Таке собі сакральна жертва. І все це на тлі загострення розмов про потребу в ідеологічному обґрунтуванні війни.
Вірна ознака, що РФ має невдачі на фронті, — це загострення розмов про пошук ідеології "русского міра". Але, наразі, ідеологію підміняє мракобісся РПЦ. Воно є свідченням інтелектуального безсилля всієї їх машини пропаганди. Нічого краще не вигадали всім натовпом пропагандистів, ніж тягати ікони для виправдання війни. Це вже навіть не релігія — це магічне мислення і забобони.
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Вірна ознака, що РФ має невдачі на фронті, — це загострення розмов про пошук ідеології "русского міра". Але, наразі, ідеологію підміняє мракобісся РПЦ. Воно є свідченням інтелектуального безсилля всієї їх машини пропаганди
Чисто останній рік Гітлера — знайдімо Шамбалу і Спис Христа, і, може, це допоможе на фронті. Не допомогло. Містичні пошуки закінчилися самогубством диктатора.
Росіяни й самі відчувають, що тут щось не так. Влучно прокоментував іноагент Аббас Галлямов: "Очевидно, що в очах найбільш розсудливої частини суспільства те, що відбувається, буде сприйнято як доказ того, що Путін впав у депресію і вдався до останнього засобу захисту – до молитви. Адже сприйняття визначається контекстом і те, що в іншій ситуації виглядало б як свідчення якоїсь глибини та духовності, у нинішній виглядає як жест розпачу. Адже у нас хто в основному з іконками носиться? Бабуся".
І ще є досить серйозна зміна. Тепер РПЦ молиться не за мир, а за перемогу російської зброї. Більш того, того єдиного священника на все РПЦ, який захотів молитися за мир, а не за війну проти України, Гундяєв позбавив сану. Так що всі, хто досі ходить до московського патріархату в Україні, також мають усвідомлювати, що вони ходять туди підтримувати російську війну проти України.
Спеціально для Еспресо
Про авторку. Ольга Лень, журналістка Еспресо
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