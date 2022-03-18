Мрії москалів зайти у місто обрубуються на підступах, - боєць ТрО Харкова

Український воїн зробив це в етері Еспресо.TV.



"По військовій частині у Харкові можна сказати, що ЗСУ дуже добре працюють і дають під зад москалям, які намагаються увійти в місто. Українські військові гасять окупантів артилерією та захоплюють техніку", - зазначив Дебелий.



Щодо гуманітарної ситуації у Харкові, боєць ТрО зауважив, що усі військові та бійці Територіальної оборони майже всім забезпечені. Щодо цивільних ведеться робота волонтерів. І додав, можливо, є кілька точкових питань, але в цілому волонтери з усім справляються.



"Ніхто з москалів уже навіть не мріє зайти у Харків. ЗСУ всі їхні мрії обрубують на підступах", - наголосив Валентин Дебелий.

Нагадаємо, окупанти здійснили артобстріл по Сумах: горить склад з лакофарбовою продукцією.

О 8:40, 18 березня, у Харкові внаслідок російського ракетного обстрілу постраждали будівля вищого навчального закладу та житлові будинки, одна людина загинула.