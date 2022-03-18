Окупанти здійснили артобстріл по Сумах: горить склад з лакофарбовою продукцією

Про це повідомив пресцентр ДСНС у Telegram.

"18 березня близько 16:00 внаслідок артобстрілу сталося загоряння одноповерхової складської будівлі з лакофарбовою продукцією на площі більше ніж 6 тис. м кв", - йдеться в повідомленні ДСНС.

Мешканців Сум закликають позакривати вікна.



"Приблизно годину тому прилетів снаряд в лакофарбове виробництво. Це потужне та сучасне виробництво, яке знаходиться прямо в місті Суми, неподалік від житлових кварталів. Через пожежу на виробництві задимлена частина приватного сектору. Таких пожеж у місті ще не було. Просто зараз окупанти обстрілюють передмістя Сум", - розповів голова ОВА Дмитро Живицький в ефірі телеканалу Еспресо.