Мудрик отримав новий ігровий номер у "Челсі"

Про це повідомляє офіційний сайт "Челсі".

У минулому сезоні Михайло Мудрик виступав під 15-м номером. Проте вже у новому футбольному році українець гратиме з десяткою на спині.

Відзначимо, що 10-й номер звільнився після того, як Крістіан Пулішич покинув "Челсі" і перейшов у "Мілан".

Результати Михайла Мудрика у "Челсі"

З моменту свого трансферу Михайло Мудрик провів за "Челсі" 17 матчів і віддав 2 асисти.

"Челсі" завершив сезон АПЛ на 12-й позиції. У Лізі чемпіонів лондонці дійшли до чвертьфіналу.