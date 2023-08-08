Мудрик отримав новий ігровий номер у "Челсі"
Вінгер лондонського "Челсі" Михайло Мудрик змінив ігровий номер перед стартом нового сезону
Про це повідомляє офіційний сайт "Челсі".
У минулому сезоні Михайло Мудрик виступав під 15-м номером. Проте вже у новому футбольному році українець гратиме з десяткою на спині.
Відзначимо, що 10-й номер звільнився після того, як Крістіан Пулішич покинув "Челсі" і перейшов у "Мілан".
Результати Михайла Мудрика у "Челсі"
З моменту свого трансферу Михайло Мудрик провів за "Челсі" 17 матчів і віддав 2 асисти.
"Челсі" завершив сезон АПЛ на 12-й позиції. У Лізі чемпіонів лондонці дійшли до чвертьфіналу.
- 31 травня український футболіст "Челсі" Михайло Мудрик був визнаний одним з найшвидших гравців АПЛ.
- 2 червня Мудрик написав лист і подякував фанатам, які зараз його підтримують.
- УЄФА представив рейтинг найшвидших гравців минулого сезону Ліги чемпіонів, де знайшлось місце для Мудрика.
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