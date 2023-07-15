Мудрик потрапив у престижний рейтинг футболістів Ліги чемпіонів

Про це повідомляє офіційний акаунт Ліги чемпіонів у твіттері.

Захисник "Баварії" Альфонсо Девіс очолив рейтинг найшвидших гравців минулого сезону ЛЧ.

На другому місці перебуває український вінгер "Челсі" Михайло Мудрик, який відстав від канадця на 0,5 км/г.

Топ-10 найшвидших гравців Ліги чемпіонів:

1. Альфонсо Девіс ("Баварія") - 37,1 км/г

2. Михайло Мудрик ("Шахтар"/"Челсі") - 36,6 км/г

3. Усман Дембеле ("Барселона") - 36,6 км/г

4. Рафаель Леау ("Мілан") - 36,5 км/г

5. Габріель Верон ("Порту") - 36,4 км/г

6. Федеріко Вальверде ("Реал") - 36,3 км/г

7. Нуну Тавареш ("Марсель") - 36,2 км/г

8. Карім Адеємі ("Боруссія" Дортмунд) - 36,1 км/г

9. Мусса Діабі ("Баєр") - 36,1 км/г

10. Домінік Собослаї ("Лейпциг") - 35,9 км/г

Результати Михайла Мудрика у "Челсі"

З моменту свого трансферу Михайло Мудрик провів за "Челсі" 17 матчів і віддав 2 асисти.

"Челсі" завершив сезон АПЛ на 12-й позиції. У Лізі чемпіонів лондонці дійшли до чвертьфіналу.