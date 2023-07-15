Мудрик потрапив у престижний рейтинг футболістів Ліги чемпіонів
УЄФА представив рейтинг найшвидших гравців минулого сезону Ліги чемпіонів
Про це повідомляє офіційний акаунт Ліги чемпіонів у твіттері.
Захисник "Баварії" Альфонсо Девіс очолив рейтинг найшвидших гравців минулого сезону ЛЧ.
На другому місці перебуває український вінгер "Челсі" Михайло Мудрик, який відстав від канадця на 0,5 км/г.
Топ-10 найшвидших гравців Ліги чемпіонів:
1. Альфонсо Девіс ("Баварія") - 37,1 км/г
2. Михайло Мудрик ("Шахтар"/"Челсі") - 36,6 км/г
3. Усман Дембеле ("Барселона") - 36,6 км/г
4. Рафаель Леау ("Мілан") - 36,5 км/г
5. Габріель Верон ("Порту") - 36,4 км/г
6. Федеріко Вальверде ("Реал") - 36,3 км/г
7. Нуну Тавареш ("Марсель") - 36,2 км/г
8. Карім Адеємі ("Боруссія" Дортмунд) - 36,1 км/г
9. Мусса Діабі ("Баєр") - 36,1 км/г
10. Домінік Собослаї ("Лейпциг") - 35,9 км/г
Результати Михайла Мудрика у "Челсі"
З моменту свого трансферу Михайло Мудрик провів за "Челсі" 17 матчів і віддав 2 асисти.
"Челсі" завершив сезон АПЛ на 12-й позиції. У Лізі чемпіонів лондонці дійшли до чвертьфіналу.
- 31 травня український футболіст "Челсі" Михайло Мудрик був визнаний одним з найшвидших гравців АПЛ.
- 2 червня Мудрик написав лист і подякував фанатам, які зараз його підтримують.
- 21 червня французький півзахисник Н'Голо Канте перейшов з "Челсі" в "Аль-Іттіхад" зі Саудівської Аравії.
- Німецький форвард Кай Хаверц перейшов з "Челсі" в "Арсенал".
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